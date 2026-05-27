開催：2026.5.27

会場：アメリカンファミリー・フィールド

結果：[ブリュワーズ] 6 - 0 [カージナルス]

MLBの試合が27日に行われ、アメリカンファミリー・フィールドでブリュワーズとカージナルスが対戦した。

ブリュワーズの先発投手はカイル・ハリソン、対するカージナルスの先発投手はマイケル・マグリビで試合は開始した。

4回裏、5番 ジェーク・バウアーズ 2球目を打って右中間スタンドへのホームランでブリュワーズ得点 MIL 1-0 STL

5回裏、4番 ウィリアム・コントレラス 初球を打ってセンターへのタイムリーツーベースヒットでブリュワーズ得点 MIL 3-0 STL、6番 ギャレット・ミッチェル 3球目を打ってセンターへのスリーランホームランでブリュワーズ得点 MIL 6-0 STL

試合は6対0でブリュワーズの勝利となった。

この試合の勝ち投手はブリュワーズのカイル・ハリソンで、ここまで6勝1敗0S。負け投手はカージナルスのマイケル・マグリビで、ここまで3勝4敗0S。

ここまでブリュワーズは32勝20敗で（ナ・リーグ）中地区1位。一方カージナルスは29勝24敗で3.5ゲーム差の（ナ・リーグ）中地区2位となっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-05-27 13:48:37 更新