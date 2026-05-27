開催：2026.5.27

会場：シティ・フィールド

結果：[メッツ] 2 - 7 [レッズ]

MLBの試合が27日に行われ、シティ・フィールドでメッツとレッズが対戦した。

メッツの先発投手はデービッド・ピーターソン、対するレッズの先発投手はチェース・バーンズで試合は開始した。

1回表、5番 ユジニオ・スアレス 6球目を打ってセンターへのタイムリーツーベースヒットでレッズ得点 NYM 0-2 CIN

4回表、8番 タイラー・スティーブンソン 3球目を打ってライトへのタイムリーヒットでレッズ得点 NYM 0-3 CIN、2番 エリー・デラクルス 初球を打ってライトへのタイムリーツーベースヒットでレッズ得点 NYM 0-5 CIN

6回表、8番 タイラー・スティーブンソン 2球目を打ってレフトへのタイムリーツーベースヒットでレッズ得点 NYM 0-6 CIN

6回裏、3番 フアン・ソト 2球目を打って右中間スタンドへのツーランホームランでメッツ得点 NYM 2-6 CIN

8回表、3番 サル・スチュワート 4球目を打ってセカンドへのタイムリーヒットでレッズ得点 NYM 2-7 CIN

試合は2対7でレッズの勝利となった。

この試合の勝ち投手はレッズのチェース・バーンズで、ここまで7勝1敗0S。負け投手はメッツのデービッド・ピーターソンで、ここまで3勝5敗0S。

ここまでメッツは22勝33敗で15.0ゲーム差の（ナ・リーグ）東地区5位。一方レッズは29勝25敗で4.0ゲーム差の（ナ・リーグ）中地区3位となっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-05-27 13:48:35 更新