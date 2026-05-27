ホワイトソックスの村上宗隆内野手は26日（日本時間27日）、本拠地レートフィールドでのツインズ戦に「2番一塁」で先発出場。劣勢の8回裏に起死回生の同点19号2ランを放った。

■チャンスメークの西田陸浮が「最敬礼」

ホワイトソックス2点ビハインドで迎えた、8回裏の第4打席。左前打で出塁した西田陸浮外野手を一塁に置いて村上は、相手先発ジョー・ライアン投手の3球目スイーパーを強振。角度27度、速度108.4マイル（約174.4キロ）で舞い上がった鋭い打球は、右翼スタンドへ飛び込む飛距離380フィート（約115.8メートル）の19号2ランとなった。

村上が放った起死回生の同点アーチに本拠地ファンは熱狂。本塁で待ち受けていた西田が「最敬礼」で祝福して、笑顔を弾けさせた。

これで村上は、ア・リーグ本塁打部門で2位のヨルダン・アルバレス外野手（アストロズ）とアーロン・ジャッジ外野手（ヤンキース）に2本差をつけてトップを維持。1901年以降、新人が6月までに放った本塁打数でも、2019年のピート・アロンソと1987年のマーク・マグワイアの最多記録に並んだ。

