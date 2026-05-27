27日前引けの東証スタンダード市場は値上がり銘柄数506、値下がり銘柄数846と、値下がりが優勢だった。



個別では室町ケミカル<4885>、大日光・エンジニアリング<6635>、マキヤ<9890>がストップ高。ウエストホールディングス<1407>、クエスト<2332>、ＹＥ ＤＩＧＩＴＡＬ<2354>、カネ美食品<2669>、ＹＫＴ<2693>など36銘柄は年初来高値を更新。ダイトーケミックス<4366>、北川精機<6327>、テセック<6337>、タカノ<7885>、地盤ネットホールディングス<6072>は値上がり率上位に買われた。



一方、コロンビア・ワークス<146A>、クルーズ<2138>、ＣＤＳ<2169>、東北新社<2329>、フォーサイド<2330>など96銘柄が年初来安値を更新。クオンタムソリューションズ<2338>、プラコー<6347>、津田駒工業<6217>、サイバーステップホールディングス<3810>、フライトソリューションズ<3753>は値下がり率上位に売られた。



株探ニュース