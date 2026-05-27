27日前場の上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、ETF・ETN合計の売買代金が前日比10.8％増の2861億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同16.8％増の2198億円だった。



個別ではＮＥＸＴ 電機・精密 <1625> 、日経平均ブル２倍上場投信 <1579> 、ＮＥＸＴ ＴＯＰＩＸ連動型上場投信 <1306> 、ｉシェアーズ ＪＰＸ日経４００ ＥＴＦ <1364> 、上場インデックスＮＡＳＤＡＱ１００為替ヘッジなし <2568> など92銘柄が新高値。ＮＥＸＴ韓国ＫＯＳＰＩ・ベア <2034> 、ｉＦｒｅｅＥＴＦ ＴＯＰＩＸダブルインバース <1368> 、ＴＯＰＩＸベア上場投信 <1569> 、ｉＦｒｅｅＥＴＦ 日経平均インバース <1456> 、ＮＥＸＴ 日経平均インバース <1571> など19銘柄が新安値をつけた。



そのほか目立った値動きではブルームバーグ米国国債（７－１０年）インデックス <376A> が4.46％高、ＮＺＡＭ 先進国株式（ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ） <536A> が3.45％高、ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ Ｓ＆Ｐ ５００ 半導体 <346A> が3.32％高と大幅な上昇。



一方、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ ガソリン上場投資信託 <1691> は6.64％安と大幅に下落した。



日経平均株価が820円高と急騰するなか、日経平均に連動するETFでは、ＮＥＸＴ 日経平均レバレッジ <1570> が売買代金1421億9600万円となり東証全銘柄でトップ。ただ、売買代金は過去5営業日における前引け時点の平均1615億円を大きく下回っており低調。



その他の日経平均ETFではＮＥＸＴ 日経２２５連動型 <1321> が186億2100万円、ＮＥＸＴ 日経平均ダブルインバース・インデックス <1357> が177億4200万円、日経平均ベア２倍上場投信 <1360> が96億3400万円、楽天ＥＴＦ－日経レバレッジ指数連動型 <1458> が94億2600万円、日経平均ブル２倍上場投信 <1579> が78億5600万円の売買代金となった。



株探ニュース