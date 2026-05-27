27日前引けの東証グロース市場は値上がり銘柄数210、値下がり銘柄数339と、値下がりが優勢だった。



個別ではＴＭＨ<280A>、グローバルウェイ<3936>、マイクロ波化学<9227>が一時ストップ高と値を飛ばした。アストロスケールホールディングス<186A>、Ｓｙｎｓｐｅｃｔｉｖｅ<290A>、シャノン<3976>、アクセルスペースホールディングス<402A>、ｃｏｌｙ<4175>など15銘柄は年初来高値を更新。スカイマーク<9204>、ＨＰＣシステムズ<6597>、Ｆｉｎａｔｅｘｔホールディングス<4419>、ＧＥＮＤＡ<9166>、ｉｓｐａｃｅ<9348>は値上がり率上位に買われた。



一方、モイ<5031>がストップ安。Ｃｏｃｏｌｉｖｅ<137A>、トライアルホールディングス<141A>、インテグループ<192A>、Ａｉロボティクス<247A>、フルッタフルッタ<2586>など51銘柄は年初来安値を更新。ＱＤレーザ<6613>、アーキテクツ・スタジオ・ジャパン<6085>、夢展望<3185>、ＰｏｓｔＰｒｉｍｅ<198A>、インティメート・マージャー<7072>は値下がり率上位に売られた。



株探ニュース