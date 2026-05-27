ETF売買代金ランキング＝27日前引け
27日前引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。
売買代金
銘柄名 売買代金 増加率(％) 株価
１. <1570> 日経レバ 142196 17.2 71090
２. <1321> 野村日経平均 18621 20.1 68880
３. <1357> 日経Ｄインバ 17742 12.9 3013
４. <2644> ＧＸ半導日株 13157 42.9 4199
５. <1360> 日経ベア２ 9634 -23.6 74.1
６. <1458> 楽天Ｗブル 9426 8.5 84810
７. <1579> 日経ブル２ 7856 11.5 768.2
８. <200A> 野村日半導 5302 -50.1 4755
９. <1568> ＴＰＸブル 4632 21.4 941.0
10. <1540> 純金信託 4274 -19.9 21425
11. <1398> ＳＭＤリート 3713 1.4 1850.0
12. <1306> 野村東証指数 2746 -20.2 417.8
13. <1330> 上場日経平均 2644 215.1 68960
14. <1329> ｉＳ日経 2457 28.3 6854
15. <1346> ＭＸ２２５ 2430 384.1 68470
16. <1308> 上場東証指数 2205 26.2 4130
17. <1320> ｉＦ日経年１ 2176 107.8 68660
18. <2631> ＭＸナスダク 2024 277.6 34310
19. <316A> ｉＦＦＡＮＧ 1726 469.6 2622
20. <1542> 純銀信託 1586 -25.6 35800
21. <2243> ＧＸ半導体 1356 36.0 4926
22. <1358> 上場日経２倍 1113 26.0 135950
23. <1365> ｉＦ日経Ｗブ 995 22.7 4377
24. <2559> ＭＸ全世界株 941 39.0 29670
25. <314A> ｉＳゴールド 911 53.4 339.8
26. <1615> 野村東証銀行 834 38.3 666.5
27. <1489> 日経高配５０ 825 -12.9 3250
28. <1459> 楽天Ｗベア 759 -3.4 122
29. <2869> ｉＦナ百Ｗブ 743 34.6 79320
30. <1671> ＷＴＩ原油 701 1.3 5412
31. <1343> 野村ＲＥＩＴ 694 -52.1 1932.0
32. <1366> ｉＦ日経Ｗベ 678 232.4 75
33. <2857> ｉＳ独国債Ｈ 636 63500.0 634.9
34. <1475> ｉＳＴＰＸ 629 3.6 407.9
35. <1655> ｉＳ米国株 625 -20.5 865.2
36. <2036> 金先物Ｗブル 567 29.2 177400
37. <2244> ＧＸＵテック 563 102.5 3608
38. <2621> ｉＳ米２０Ｈ 511 223.4 1038
39. <1305> ｉＦＴＰ年１ 509 -65.6 4224
40. <282A> ＧＸ半導１０ 497 -36.0 2583
41. <1699> 野村原油 491 416.8 642.6
42. <1356> ＴＰＸベア２ 482 -5.5 117.5
43. <2624> ｉＦ日経年４ 455 417.0 6614
44. <1545> 野村ナスＨ無 452 -36.8 242.4
45. <213A> 上場半導体株 432 -1.8 439.5
46. <408A> ｉＳＢＡＩ 403 -44.3 331.8
47. <2840> ｉＦＥナ百無 394 -35.0 2762
48. <2511> 野村外国債券 375 5257.1 1188.0
49. <381A> ｉＦ米債３無 339 927.3 2202
50. <2033> コスピブル 321 2.2 128700
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日前引けに比べた増減率(％)
株探ニュース
売買代金
銘柄名 売買代金 増加率(％) 株価
１. <1570> 日経レバ 142196 17.2 71090
２. <1321> 野村日経平均 18621 20.1 68880
３. <1357> 日経Ｄインバ 17742 12.9 3013
４. <2644> ＧＸ半導日株 13157 42.9 4199
５. <1360> 日経ベア２ 9634 -23.6 74.1
６. <1458> 楽天Ｗブル 9426 8.5 84810
７. <1579> 日経ブル２ 7856 11.5 768.2
８. <200A> 野村日半導 5302 -50.1 4755
９. <1568> ＴＰＸブル 4632 21.4 941.0
10. <1540> 純金信託 4274 -19.9 21425
11. <1398> ＳＭＤリート 3713 1.4 1850.0
12. <1306> 野村東証指数 2746 -20.2 417.8
13. <1330> 上場日経平均 2644 215.1 68960
14. <1329> ｉＳ日経 2457 28.3 6854
15. <1346> ＭＸ２２５ 2430 384.1 68470
16. <1308> 上場東証指数 2205 26.2 4130
17. <1320> ｉＦ日経年１ 2176 107.8 68660
18. <2631> ＭＸナスダク 2024 277.6 34310
19. <316A> ｉＦＦＡＮＧ 1726 469.6 2622
20. <1542> 純銀信託 1586 -25.6 35800
21. <2243> ＧＸ半導体 1356 36.0 4926
22. <1358> 上場日経２倍 1113 26.0 135950
23. <1365> ｉＦ日経Ｗブ 995 22.7 4377
24. <2559> ＭＸ全世界株 941 39.0 29670
25. <314A> ｉＳゴールド 911 53.4 339.8
26. <1615> 野村東証銀行 834 38.3 666.5
27. <1489> 日経高配５０ 825 -12.9 3250
28. <1459> 楽天Ｗベア 759 -3.4 122
29. <2869> ｉＦナ百Ｗブ 743 34.6 79320
30. <1671> ＷＴＩ原油 701 1.3 5412
31. <1343> 野村ＲＥＩＴ 694 -52.1 1932.0
32. <1366> ｉＦ日経Ｗベ 678 232.4 75
33. <2857> ｉＳ独国債Ｈ 636 63500.0 634.9
34. <1475> ｉＳＴＰＸ 629 3.6 407.9
35. <1655> ｉＳ米国株 625 -20.5 865.2
36. <2036> 金先物Ｗブル 567 29.2 177400
37. <2244> ＧＸＵテック 563 102.5 3608
38. <2621> ｉＳ米２０Ｈ 511 223.4 1038
39. <1305> ｉＦＴＰ年１ 509 -65.6 4224
40. <282A> ＧＸ半導１０ 497 -36.0 2583
41. <1699> 野村原油 491 416.8 642.6
42. <1356> ＴＰＸベア２ 482 -5.5 117.5
43. <2624> ｉＦ日経年４ 455 417.0 6614
44. <1545> 野村ナスＨ無 452 -36.8 242.4
45. <213A> 上場半導体株 432 -1.8 439.5
46. <408A> ｉＳＢＡＩ 403 -44.3 331.8
47. <2840> ｉＦＥナ百無 394 -35.0 2762
48. <2511> 野村外国債券 375 5257.1 1188.0
49. <381A> ｉＦ米債３無 339 927.3 2202
50. <2033> コスピブル 321 2.2 128700
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日前引けに比べた増減率(％)
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