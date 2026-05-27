　27日前引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。

　　　　　 　　　　　　　　　　　　売買代金
　　　　　 銘柄名　　　　売買代金　増加率(％)　　　株価
１. <1570> 日経レバ　　　　142196　　　17.2　　　 71090
２. <1321> 野村日経平均　　 18621　　　20.1　　　 68880
３. <1357> 日経Ｄインバ　　 17742　　　12.9　　　　3013
４. <2644> ＧＸ半導日株　　 13157　　　42.9　　　　4199
５. <1360> 日経ベア２　　　　9634　　 -23.6　　　　74.1
６. <1458> 楽天Ｗブル　　　　9426　　　 8.5　　　 84810
７. <1579> 日経ブル２　　　　7856　　　11.5　　　 768.2
８. <200A> 野村日半導　　　　5302　　 -50.1　　　　4755
９. <1568> ＴＰＸブル　　　　4632　　　21.4　　　 941.0
10. <1540> 純金信託　　　　　4274　　 -19.9　　　 21425
11. <1398> ＳＭＤリート　　　3713　　　 1.4　　　1850.0
12. <1306> 野村東証指数　　　2746　　 -20.2　　　 417.8
13. <1330> 上場日経平均　　　2644　　 215.1　　　 68960
14. <1329> ｉＳ日経　　　　　2457　　　28.3　　　　6854
15. <1346> ＭＸ２２５　　　　2430　　 384.1　　　 68470
16. <1308> 上場東証指数　　　2205　　　26.2　　　　4130
17. <1320> ｉＦ日経年１　　　2176　　 107.8　　　 68660
18. <2631> ＭＸナスダク　　　2024　　 277.6　　　 34310
19. <316A> ｉＦＦＡＮＧ　　　1726　　 469.6　　　　2622
20. <1542> 純銀信託　　　　　1586　　 -25.6　　　 35800
21. <2243> ＧＸ半導体　　　　1356　　　36.0　　　　4926
22. <1358> 上場日経２倍　　　1113　　　26.0　　　135950
23. <1365> ｉＦ日経Ｗブ　　　 995　　　22.7　　　　4377
24. <2559> ＭＸ全世界株　　　 941　　　39.0　　　 29670
25. <314A> ｉＳゴールド　　　 911　　　53.4　　　 339.8
26. <1615> 野村東証銀行　　　 834　　　38.3　　　 666.5
27. <1489> 日経高配５０　　　 825　　 -12.9　　　　3250
28. <1459> 楽天Ｗベア　　　　 759　　　-3.4　　　　 122
29. <2869> ｉＦナ百Ｗブ　　　 743　　　34.6　　　 79320
30. <1671> ＷＴＩ原油　　　　 701　　　 1.3　　　　5412
31. <1343> 野村ＲＥＩＴ　　　 694　　 -52.1　　　1932.0
32. <1366> ｉＦ日経Ｗベ　　　 678　　 232.4　　　　　75
33. <2857> ｉＳ独国債Ｈ　　　 636　 63500.0　　　 634.9
34. <1475> ｉＳＴＰＸ　　　　 629　　　 3.6　　　 407.9
35. <1655> ｉＳ米国株　　　　 625　　 -20.5　　　 865.2
36. <2036> 金先物Ｗブル　　　 567　　　29.2　　　177400
37. <2244> ＧＸＵテック　　　 563　　 102.5　　　　3608
38. <2621> ｉＳ米２０Ｈ　　　 511　　 223.4　　　　1038
39. <1305> ｉＦＴＰ年１　　　 509　　 -65.6　　　　4224
40. <282A> ＧＸ半導１０　　　 497　　 -36.0　　　　2583
41. <1699> 野村原油　　　　　 491　　 416.8　　　 642.6
42. <1356> ＴＰＸベア２　　　 482　　　-5.5　　　 117.5
43. <2624> ｉＦ日経年４　　　 455　　 417.0　　　　6614
44. <1545> 野村ナスＨ無　　　 452　　 -36.8　　　 242.4
45. <213A> 上場半導体株　　　 432　　　-1.8　　　 439.5
46. <408A> ｉＳＢＡＩ　　　　 403　　 -44.3　　　 331.8
47. <2840> ｉＦＥナ百無　　　 394　　 -35.0　　　　2762
48. <2511> 野村外国債券　　　 375　　5257.1　　　1188.0
49. <381A> ｉＦ米債３無　　　 339　　 927.3　　　　2202
50. <2033> コスピブル　　　　 321　　　 2.2　　　128700
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日前引けに比べた増減率(％)

株探ニュース