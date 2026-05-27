張本智和がモーレゴードを上回り2位、松島輝空も6位に浮上 国際大会優勝の木造勇人が53ランクアップの95位｜卓球男子世界ランキング（2026年第22週）
国際卓球連盟（ITTF）は25日、2026年第22週の世界ランキングを発表した。
■TOP100入り日本勢は13選手
男子シングルスでは、張本智和（トヨタ自動車）が2位に浮上。また、松島輝空（個人）も6位に順位を上げ、トップ10を維持している。
ランキング上位では、王楚欽（中国）が1位をキープ。トルルス・モーレゴード（スウェーデン）は3位に順位を下げ、4位にはフェリックス・ルブラン（フランス）が位置している。
その他の日本勢では、戸上隼輔（井村屋グループ）が4ランクダウンの17位。宇田幸矢（協和キリン）が29位、篠塚大登（東都観光バス）は1ランクアップの32位に入った。
また、田中佑汰（ファースト）は1つ順位を上げて42位、吉村真晴（SCOグループ）は9ランクダウンの49位に順位を下げた。
吉山僚一（日本大）は67位で変わらず。茺田一輝（協和キリン）も68位をキープし、吉村和弘（ケアリッツ・アンド・パートナーズ）は2つ順位を上げて69位となっている。
さらに、坂井雄飛（愛知工業大学）は87位、及川瑞基（ケアリッツ・テクノロジーズ）は1つ順位を上げて91位。「WTTフィーダーラゴス」で優勝した木造勇人（関西卓球アカデミー）は53ランクアップの95位に浮上した。
今週は日本勢から13選手が男子シングルスのトップ100入りを果たした。
■日本男子選手の世界ランキング推移（2026年5月25日更新）
■トップ100以内の日本男子選手ランキング
2位 （↑ 3位）：張本智和
6位 （↑ 8位）：松島輝空
15位（↓ 17位）：戸上隼輔
29位（-）：宇田幸矢
32位（↑ 33位）：篠塚大登
42位（↑ 43位）：田中佑汰
49位（↓ 40位）：吉村真晴
67位（-）：吉山僚一
68位（-）：茺田一輝
69位（↑ 71位）：吉村和弘
87位（-）：坂井雄飛
90位（↑ 91位）：及川瑞基
95位（-）：木造勇人