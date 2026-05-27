国際卓球連盟（ITTF）は25日、2026年第22週の世界ランキングを発表した。

■TOP100入り日本勢は13選手

男子シングルスでは、張本智和（トヨタ自動車）が2位に浮上。また、松島輝空（個人）も6位に順位を上げ、トップ10を維持している。

ランキング上位では、王楚欽（中国）が1位をキープ。トルルス・モーレゴード（スウェーデン）は3位に順位を下げ、4位にはフェリックス・ルブラン（フランス）が位置している。

その他の日本勢では、戸上隼輔（井村屋グループ）が4ランクダウンの17位。宇田幸矢（協和キリン）が29位、篠塚大登（東都観光バス）は1ランクアップの32位に入った。

また、田中佑汰（ファースト）は1つ順位を上げて42位、吉村真晴（SCOグループ）は9ランクダウンの49位に順位を下げた。

吉山僚一（日本大）は67位で変わらず。茺田一輝（協和キリン）も68位をキープし、吉村和弘（ケアリッツ・アンド・パートナーズ）は2つ順位を上げて69位となっている。

さらに、坂井雄飛（愛知工業大学）は87位、及川瑞基（ケアリッツ・テクノロジーズ）は1つ順位を上げて91位。「WTTフィーダーラゴス」で優勝した木造勇人（関西卓球アカデミー）は53ランクアップの95位に浮上した。

今週は日本勢から13選手が男子シングルスのトップ100入りを果たした。

■日本男子選手の世界ランキング推移（2026年5月25日更新）

■トップ100以内の日本男子選手ランキング

2位 （↑ 3位）：張本智和

6位 （↑ 8位）：松島輝空

15位（↓ 17位）：戸上隼輔

29位（-）：宇田幸矢

32位（↑ 33位）：篠塚大登

42位（↑ 43位）：田中佑汰

49位（↓ 40位）：吉村真晴

67位（-）：吉山僚一

68位（-）：茺田一輝

69位（↑ 71位）：吉村和弘

87位（-）：坂井雄飛

90位（↑ 91位）：及川瑞基

95位（-）：木造勇人