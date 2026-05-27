ローラ、“エネルギー溢れる”近況ショット公開 その姿に心配の声も「注意です」「気を付けて」
モデルのローラ（36）が、27日までに自身のインスタグラムを更新。今年の田植えが終わったことを、近況ショットとともに伝えた。
【写真】ローラの“田植え”ショット、その姿に心配の声も…
ローラは現在、農業に挑戦中。昨年は1年かけて「祖先が眠る」というゆかりの地・新潟で農業を学び、インスタでは植えた苗を育てる様子や田植えした米の収穫作業を行う様子など、自身の“体験”を写真とともに紹介。今年も野菜や米作りに挑むことを伝えている。
この日の投稿では「今年の田植えが終わったよ〜」「みんな新潟の山奥まできてくれてありがとう〜」と、駆け付けた友人に感謝をつづり、「一緒にみんなで田んぼに入りながらいろいろなお話をしたり、美味しいご飯を食べて満足したり、終わったあとにかき氷のご褒美をいただきにいったり、みんなで温泉に飛び込んであたたかくポカポカになって、お家に帰って日本酒をのんで笑い合ったり、お寺にいって庭園を見ながら幸せを感じたり、、もう、ほんっとうにたのしかった」と振り返り。田植えのショットや、友人との交流ショットも公開し、「なんだか子供の遠足のようなきもちになったよ 優しくて、面白くて、ピュアなハートをいっぱいシェアしてくれてありがとう」とつづった。
この投稿に「なんて素敵なの エネルギーが満ち溢れてる」「心から応援しております！」「うわー参加したい」などの反響が。また、ローラのファッションに「蚊に刺されないかな」「ヒルにかまれない？」「カッコいいですねーでも虫刺されには注意です」「ヤマウルシかぶれます気をつけて」「皮ふ強いのね〜かゆくならないのかな〜田舎に住んでいますが、これからは草と虫との戦い」など、心配する声も寄せられた。
【写真】ローラの“田植え”ショット、その姿に心配の声も…
ローラは現在、農業に挑戦中。昨年は1年かけて「祖先が眠る」というゆかりの地・新潟で農業を学び、インスタでは植えた苗を育てる様子や田植えした米の収穫作業を行う様子など、自身の“体験”を写真とともに紹介。今年も野菜や米作りに挑むことを伝えている。
この投稿に「なんて素敵なの エネルギーが満ち溢れてる」「心から応援しております！」「うわー参加したい」などの反響が。また、ローラのファッションに「蚊に刺されないかな」「ヒルにかまれない？」「カッコいいですねーでも虫刺されには注意です」「ヤマウルシかぶれます気をつけて」「皮ふ強いのね〜かゆくならないのかな〜田舎に住んでいますが、これからは草と虫との戦い」など、心配する声も寄せられた。