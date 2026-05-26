「これ好きだったよね？」本命にだけ出る“男性の覚え方”とは
「これ好きって言ってたよね？」
何気なく話したことを男性が覚えていてくれて、驚いた経験はありませんか？男性は本命相手に対して、“好みの覚え方”が自然と変わっていきます。
“何気ない情報”ほど覚えている
男性は本命相手には、大きな話だけではなく、小さな好みも自然と記憶に残ります。好きな食べ物、苦手なもの、よく選ぶ色など、「そんなことまで？」という部分まで覚えているでしょう。これは、“普段からあなたを意識している量”が違うから。興味が強い相手ほど、人は情報を無意識に記憶しているものです。
覚えているだけでなく“行動に変える”
男性は本命相手には、「前に好きって言ってたから」と自然に行動につなげます。お店選び、プレゼント、会話の内容など、覚えていた情報をちゃんと使うでしょう。ここに純粋に“あなたを喜ばせたい”という気持ちが表れます。
“前の会話”が積み重なっていく
男性は本命相手との会話は、その場で終わりません。以前話した内容を覚えていて、「この前言ってたよね」と自然につなげようとするでしょう。これは、“関係を積み重ねている感覚”があるからこその反応です。
男性の本命サインは、“何を覚えているか”にかなり表れます。ただ話を聞いているのか、それともちゃんと記憶に残っているのかの違いは、男性の本心を映し出す鏡と言えるでしょう。 ※画像は生成AIで作成しています
🌼私に本気じゃなかったんだ…。男性がしがちな「まさかの脈なし行動」とは