本命視されていない証拠です。男性が愛する女性には「言わないこと」
交際中の男性との関係を明確にしたいのなら、あなたに対する男性のセリフをチェックするのが一番。
そこで今回は、男性が愛する女性には「言わないこと」を紹介します。
「俺のこと優先してくれないの？」
男性に誘われた時、すでに予定があって断ったら「俺のこと優先してくれないの？」と言われたことありませんか？
そう言われて、元々入れていた予定をキャンセルすることを続けていると、残念ながらその男性にとって“都合のいい女”として見なされてしまうことも。
「時間できたらまた誘うね」
男性から「忙しくて予定が立たないんだけど、時間できたらまた誘うね」と言われた時、「次がある」と嬉しくなってしまうもの。
でも、その男性が必ずしも忙しくしてるわけではありません。
実は同時並行で付き合っている女性がいる関係で、忙しいというイメージをつけておきたいだけということもあるので、少し注意が必要でしょう。
「今は付き合えるタイミングじゃない」
何かそれっぽい理由をつけて「今は付き合えるタイミングじゃない」と言って、あいまいなまま関係を続けようとする男性っていませんか？
このセリフは残念ながら「しばらく遊び相手としてつないでおきたい」という意味であることがほとんど。
もし本当に付き合えるタイミングではないのなら、男性自身も好きな女性の迷惑にしかならないからと身を引くような行動をするはずなので、単純に「真剣ではない」と言われていると捉えてください。
今回紹介したセリフの本当の意味を知ると、ものすごく自己中なので、もし男性から言われているなら、すぐにでも関係を見直すべきでしょう。
🌼こんなに自己中だったなんて…。男性が「都合のいい女だけ」にすること