「なんで私ばかり我慢してるの？」不倫中の女性が感じやすい“ストレス”
会う時間も相手の都合。連絡できるタイミングも相手次第。不倫関係では、気づかないうちに“女性側ばかりが我慢している状態”になりやすいことが多いでしょう。それが見えないストレスとして蓄積されていくのです。
常に予定を合わせる側に
「今夜なら会える」という男性の一言に合わせるうちに、自分の予定より相手優先になっていく。最初は無理している感覚がなくても、積み重なるほど“待つ側”のストレスは大きくなっていくものです。
不安を飲み込むことが増える
連絡が減っても責められない。急に予定が変わっても受け入れてしまう。関係を壊したくない気持ちが強いほど、自分の不安や不満を言葉にしにくくなります。
“仕方ない”で納得し続けてしまう
既婚者だから。家庭があるから。そうやって状況を理解しようとするほど、“自分だけが我慢している状態”に慣れていってしまうことがあります。気づけば、不満より“諦め”のほうが増えているケースも少なくありません。
不倫関係では、我慢が当たり前になりやすいもの。ただ、その我慢が続くほどストレスも大きくなっていきます。その違和感を見過ごしたままにしないことで、自分の心を守っていきましょう。 ※画像は生成AIで作成しています
🌼会ったあとに距離を感じる。不倫関係で意外とよくある行動パターン