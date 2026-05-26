「ちゃんと寝たはずなのに朝からダルい…」大人世代が見直したい“睡眠前の過ごし方”
「ちゃんと寝たはずなのに体が重い」と感じる朝、最近増えていませんか？特に30代後半〜40代以降は、“睡眠時間は取れているのに回復しない”と感じる人も少なくありません。最近は、“何時間寝たか”だけではなく、“寝る前にどう過ごしているか”が睡眠の質に影響すると言われています。だからこそ今は、“長く寝る”より、“ちゃんと休める流れを作る”ことが重視することが大事なのです。
“寝る直前までスマホ”が続いていない？
最近は、ベッドに入ってからもスマホを見る人が増えています。SNSや動画を見続けていると、気づかないうちに頭が動いたままになりやすく、眠る直前まで“休みモード”へ切り替わりにくいことも。
“寝るために頑張る”より、“自然に頭を休ませる流れ”を作ることが、大人世代には重要なのです。
“ちゃんと休める環境”が睡眠の質を左右する
睡眠は、“時間”だけでなく、“どれだけリラックスできるか”も重要。部屋が暑い、照明が明るい、寝る直前まで仕事モードが続いているといった状態では、長く寝ても“寝た感じがしない”ことがあります。
特に５月下旬〜梅雨時期は、湿気や気温変化で寝苦しさを感じやすい季節。最近は、冷房を我慢するより、“除湿や寝具調整で快適さを整える”人も増えています。また、カーテンを閉める、照明を少し暗くする、寝室の温度を整えるなど、“自然に休みに入れる環境”を作ることを意識しましょう。そうすることで翌朝のラクさにつながりやすくなるはずです。
“頑張って寝る”より“自然に休める流れ”を
大人世代は、仕事、家事、人間関係などで、“頭がずっと動いている状態”が続きやすい時期。だからこそ最近は、“夜にどれだけ気持ちを落ち着けられるか”を重視する考え方も増えています。予定を詰め込みすぎない。スマホを見る時間を少し減らす。休みやすい空間を整えるといった小さな習慣だけでも、“朝のダルさ”は変わりやすくなります。
“頑張って寝る”より、“自然に眠りやすい流れを作る”。それが、疲れを溜め込みにくい毎日につながっていくのかもしれません。＜取材・文：beauty news tokyo編集部＞ ※画像は生成AIで作成しています ※本記事は睡眠・生活習慣・心理学の一般的知見を参考に編集部で構成しています
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