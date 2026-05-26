ダイエット中、夜にフルーツを食べない方がいい？“整えている人”の取り入れ方
「夜にフルーツを食べると太るのかな？」
ダイエット中、そんな疑問を持ったことはありませんか。一方で、甘いものを我慢しすぎるほど、お菓子や夜食が気になってしまう人もいます。最近は、“完全に禁止する”より、“量や食べ方を整える”考え方が主流に。大切なのは、“夜に食べるか食べないか”ではなく、“どれくらい食べるか”です。
夜のフルーツ＝即太る、ではない
フルーツには糖質が含まれるため、「夜に食べると太りやすい」と言われることがあります。ただ、夜に少量食べたからといって、それだけで体型が大きく変わるわけではありません。体重や体脂肪は、１日全体の食事量や生活習慣の積み重ねで変わっていきます。
むしろ注意したいのは、“夜だからダメ”と我慢しすぎて、反動でお菓子や夜食が増えてしまうこと。極端に禁止するより、“整えながら続ける”感覚の方が、無理なく取り入れやすくなります。
ポイントは“少量”と“置き換え”
取り入れるなら、お菓子やアイスの代わりに少量だけ楽しむのがおすすめ。例えば、キウイやいちごを少しだけ食べるなど、“夜のおやつを置き換える”感覚にすると、全体バランスも整えやすくなります。
大切なのは、“体にいいからたくさん食べる”ではなく、“食べ過ぎないこと”。夜遅い時間にだらだら食べ続ける習慣は、結果として摂取量が増えやすくなります。“少しだけで終える”ことも、大人世代には大切な整え方です。
体型を整えている人ほど“禁止しすぎていない”
実際、体型を整えている人ほど、“完全に禁止する”より、“続けやすさ”を重視している傾向があります。「絶対に食べない」と決めすぎるほど、甘いもの欲が強くなることも少なくありません。大切なのは、“何をどれくらい食べるか”なのです。お菓子や夜食をだらだら食べるより、少量のフルーツをうまく取り入れた方が、結果として食事全体が安定しやすくなることもあります。
ダイエット中、夜にフルーツを食べない方がいいのか。その答えは、“量や食べ方次第”。我慢だけに頼らず、無理なく続けられる形を見つける。それが、大人世代のダイエットでは重要になっていきます。＜取材・文：beauty news tokyo編集部 監修：かめやまあけみ（食生活アドバイザー）＞ ※画像は生成AIで作成しています
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