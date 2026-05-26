「気づくと部屋も生活も乱れてる…」丁寧に暮らしている人の３つの習慣
「片づけてもすぐ散らかる」「毎日がバタバタして、気づくと生活が雑になる」
そんな感覚が続いていませんか？一方で、特別時間に余裕があるわけではないのに、“暮らしが整って見える人”もいるでしょう。その差は、センスや性格ではなく、“小さな整え習慣”。丁寧に暮らせる人は、“完璧に片づけること”より、“乱れを溜め込みにくい流れ”をつくっています。
“５分で戻せる状態”をつくっている
丁寧に暮らせる人は、最初から完璧をめざしていません。例えば、テーブルの上だけは毎日片づける、洗い物を溜めすぎないなど、“短時間で戻せる範囲”を決めています。
“ついでに整える”を習慣にしている
丁寧に暮らせる人は、“整えるためだけの時間”を作っているわけではありません。例えば、お湯を沸かしている間にキッチンを拭く、歯磨きついでに洗面台を整えるなど、“ついで習慣”を日常に混ぜています。
すると、“ちゃんと片づけなきゃ”という負担感が減り、生活は乱れにくくなるでしょう。忙しい人ほど、“わざわざ頑張らない整え方”を取り入れているものです。
“視界の情報量”を増やしすぎない
意外と大きいのが、“目に入る情報量”。丁寧に暮らせる人は、物の量より、“見える情報”を整理しています。
例えば、出しっぱなしの色数を増やしすぎない、細かい物を並べすぎない、生活用品を一ヶ所にまとめる。こうした小さな工夫だけでも、部屋の空気はかなり変わります。
丁寧な暮らしは、特別な余裕がある人だけのものではありません。小さく戻すこと、ついでに整えること、視界を散らかしすぎないこと。この積み重ねによって、“整いやすい暮らし”はつくられていきます。そんな風に“乱れを溜め込みにくい流れ”を意識することが、心地よく暮らすためのポイントなのかもしれません。 ※画像は生成AIで作成しています
🌼家が心地いい人はここが違う。“疲れにくい部屋”をつくる３つの整え方