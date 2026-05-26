ショートヘアなのに時代遅れ感？2026初夏、大人世代が意識すべき“シルエット設計”
「ショートにしているのに、なんだか今っぽく見えない」と感じていませんか？ショートヘアは、大人世代のアカ抜けスタイルとして人気がある一方、“シルエット設計”によって印象が大きく変わりやすい髪型でもあります。2026初夏は、“きれいに整える”より、“軽さ”や“空気感”を残すことが今っぽさの鍵。だからこそ40代・50代は、“丸く作り込む”より、“自然に抜けるシルエット”を意識することが大切です。
“丸く整えたショートヘア”が少し昔っぽく見える理由
以前は、後頭部をしっかり丸く作り、毛先を内側へ収めるショートヘアが定番でした。もちろん今でも上品に見えるスタイルですが、2026初夏は、“整いすぎない軽さ”へトレンドが変化しています。
特に、後頭部の丸みを強調しすぎたり、襟足をタイトにまとめすぎたりすると、“少し前のショート”に見えやすくなることも。今っぽく見えやすいのは、“作り込んだ丸み”ではなく、“自然な奥行き”。トップに少し空気を残しながら、毛先を軽く逃がすことで、大人世代でも自然な抜け感を取り入れやすくなっています。
“耳まわり”と“首まわり”で今っぽさが変わる
2026初夏のショートヘアで特に重要なのが、“耳横”と“首まわり”の空気感。耳まわりが詰まりすぎると、横顔シルエットが重たく見えやすくなります。
反対に、耳横に少し余白を作ることで、顔まわりが軽く見え、自然な抜け感につながりやすいでしょう。また、襟足をタイトに収めすぎず、首まわりに少し軽さを残すことで、ショートヘア特有の“重さ”を回避しやすくなることも。2026初夏は“少し動くくらい”がちょうどいいバランスです。
“整えすぎない質感”がアカ抜けの鍵
大人世代ほど、“きちんと整える”ことを意識しやすいもの。ですが今季は、ツヤを作り込みすぎたり、毛流れを整えすぎたりすると、かえって古く見える場合があります。今っぽく見えやすいのは、“整っているのに抜けて見える質感”です。
ショートヘアが今っぽくないと感じるのは、“シルエットの正解”が少し変わってきているだけかも。だからこそ2026初夏は、“丸く整える”より、“軽さを残したシルエット”を意識することが、大人世代の自然なアカ抜けにつながっていきます。＜取材・文：beauty news tokyo編集部＞ ※画像は生成AIで作成しています ※本記事は大人世代のヘア理論や2026年春夏トレンドに関する一般的知見を参考に編集部で構成しています
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