ドイツ・ウォルフスブルクのＦＷ塩貝健人（２１）は２７日、羽田空港に帰国した。１５日に発表された北中米Ｗ杯の日本代表メンバーに選出された若きストライカーは「チームは負けて、（２部に）降格してしまったが、頭を切り替えてＷ杯へ向けて準備していくだけ。降格したが、Ｗ杯で結果を残せればい」と意気込みを語った。

今年３月の英国遠征で初招集されると、日本代表では史上最少となる通算キャップ数１試合でＷ杯のメンバーに選出。１５日のメンバー発表は、２週間前から「ずっと緊張していた」といい、欧州在住の友人と自宅で見守った。選ばれなかった時のことも想像していたというが、無事に森保一監督の口から「塩貝健人」の名前が読み上げられた。「実感が湧かず、ぼう然としていた。よっしゃー、とかではなく、１０秒くらい止まっていました」と、初の夢舞台への切符をつかんだ瞬間をと振り返った。

自らを奮い立たせるように、強気な言葉を続けた。今年３月にＡ代表デビューを飾るなど、まだ代表歴は浅いが、「そんなに実績もないので、世間から『本当に選んでいいのだろうか』というのも見るが、自分の点で黙らせるだけ」とキッパリ。テレビのインタビューでＷ杯全体の意気込みを問われた際も「目標は得点王。それしかなくないですか？」と豪語し「チームとしては優勝するのが目標。個人としては何言っているんだと思われるかも知れないですけど、大会で自分が一番点を取れるように頑張りたい」と目をぎらつかせた。

高い目標を掲げる意味について問われると「言うのは自由。出来なかったら、こいつ何言っているんだ、と思われるだけ。逆に少しおいしい。サッカーを頑張る原動力にすればいいだけ」と強調する。「何も言わずに、波風立てずにやっても意味がない。本当に狙っている」。無難な目標を掲げることも出来るが、あえて高い目標を提示し、自らにプレッシャーを与える。野心を隠さない２１歳が、Ｗ杯で森保ジャパンの切り札になる。

また、この日Ｗ杯に臨む日本代表メンバーの背番号も発表され、初出場となる塩貝は「２６」となった。

◆塩貝 健人（しおがい・けんと）２００５年３月２６日、東京都出身。２１歳。バディＳＣ江東、横浜ＦＣジュニアユース、国学院久我山高を経て、２３年に慶大に進学。２４年１月に大学１年次ながら横浜Ｍの特別指定選手として登録されたが、同８月に解除し、慶大を休学してオランダ・ＮＥＣに移籍。今年１月にドイツ１部ウォルフスブルクへ加入。１８０センチ、７７キロ。利き足は右。