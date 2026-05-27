本拠地ツインズ戦

米大リーグ・ホワイトソックスの村上宗隆内野手は26日（日本時間27日）、本拠地ツインズ戦に「2番・一塁」で先発出場。8回に19号となる同点2ランを放った。年間57本塁打ペースに乗せると、米地元局は大興奮していた。

0-2の8回1死一塁。村上はツインズ先発ライアンの甘く入った変化球を完璧に捉えた。打球速度108.4マイル（約174.5キロ）、飛距離380フィート（約115.8メートル）の打球は右翼席へ一直線。同点弾に本拠地は騒然となった。

ホワイトソックス地元局「シカゴ・スポーツ・ネットワーク」の放送席では、実況のジョン・シュリフェン氏が「ムラカミの打球は深いぞ！ 入ったぁぁぁ！」と絶叫。「ムネがムーンショットを放った。ファンは大興奮です！」と伝えた。

1980年に25勝を挙げ、サイ・ヤング賞を獲得した解説のスティーブ・ストーン氏は「変化球が甘く入りました」と失投を指摘。「ここまで素晴らしい仕事をしていたライアンでしたが、一球で同点にされてしまいました」と無失点投球を続けていた相手先発右腕に同情していた。

村上はこれで、ヨルダン・アルバレス（アストロズ）に1本差をつけて本塁打数でリーグ首位に立っている。



（THE ANSWER編集部）