タレントのだいたひかる(50)が「年のとり方って難しい」と体重コントロールに悩んでいる。



【写真】ほっそりした雰囲気に「スタイル良くて、うらやましい」の声

だいたは25日に更新したブログで、「年のとり方って、良い年のとり方をしたいけれど難しいですね」と投稿。「妊娠中に66kgになった時は、服を全部買いかえなきゃいけないかな!?とお金かかるなぁと思いましたが…謎の体重減少で、今までのは全部着られるからお金はかからないですが、50代で痩せすぎなのは やつれている感じが出る恐怖が」と年齢による難しさを指摘。



さらにだいたは「大体47～50kgだったのに、45kgを切ったのは気持ち悪かったですが、少し復活ぎみです 何だか最近、お肉が食べたくてガッツリ系をよく食べたからかな!?」と記した。



だいたは同日の別の投稿で私服姿の写真を投稿。虫に刺されないために長袖、長パンで身を包み、ファンから「おしゃれコーデですね スタイル良くて、うらやましいです」とコメントが寄せられている。



だいたは2002年、有名人などに毒のあるツッコミを入れる一言漫談で第1回R―1ぐらんぷり優勝。16年1月に乳がんと診断され右胸を全摘出。抗がん剤治療を経た後、再発したがんを19年に再手術。放射線治療を中断して不妊治療を行い、22年1月に46歳で第1子男児を出産した。



（よろず～ニュース編集部）