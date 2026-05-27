穴子・うなぎ・冷製パスタ、全国75施設で！ 大江戸温泉物語グループ「贅沢スタミナ＆ひんやり夏グルメバイキング」

記事ポイント 全国75施設の大江戸温泉物語グループで、2026年7月1日〜8月31日の期間限定バイキングが開催穴子天ぷら・うなぎ握りなどスタミナ系と、冷製カッペリーニ・トウモロコシの玉地蒸しなどひんやり系が同時展開夏の海をイメージしたオーシャンブルーケーキや徳島県産木頭ゆずのムースなど個性的なデザートも登場 全国75施設の大江戸温泉物語グループで、2026年7月1日〜8月31日の期間限定バイキングが開催穴子天ぷら・うなぎ握りなどスタミナ系と、冷製カッペリーニ・トウモロコシの玉地蒸しなどひんやり系が同時展開夏の海をイメージしたオーシャンブルーケーキや徳島県産木頭ゆずのムースなど個性的なデザートも登場

GENSEN HOLDINGSが運営する大江戸温泉物語グループで、夏限定のグルメバイキングが全国各地の温泉施設で開催されます。

スタミナ系から冷製メニュー、個性的なデザートまで計10品が揃い、温泉入浴とともに夏の食を満喫できる2か月間となっています。

大江戸温泉物語グループ「贅沢スタミナ＆ひんやり夏グルメバイキング」





提供期間：2026年7月1日（水）〜8月31日（月）提供施設：大江戸温泉物語Premiumシリーズ・大江戸温泉物語スタンダードシリーズ・大江戸温泉物語わんわんリゾートシリーズ・TAOYAブランドの各施設除外：大江戸温泉物語わんわんリゾート 矢田屋松濤園（対象外）、TAOYA川治（季節限定メニューなし）

全国75施設の温泉ホテル・宿やテーマパークを展開するGENSEN HOLDINGSが運営する大江戸温泉物語グループで、2026年7月1日（水）から8月31日（月）まで「贅沢スタミナ＆ひんやり夏グルメバイキング」が提供されます。

Premiumシリーズ・スタンダードシリーズ・わんわんリゾートシリーズ・TAOYAブランドの各施設が対象で、各地の温泉宿に夏ならではの食の体験が加わります。

バイキングは揚げたての穴子天ぷらやうなぎ握り・串揚げなどのスタミナ系と、タコと夏野菜の冷製カッペリーニ・トウモロコシの冷製玉地蒸しなどのひんやり系を組み合わせた10品構成です。

デザートには夏の海をイメージしたオーシャンブルーケーキのほか、徳島県産木頭ゆず・北海道千歳産ブルーベリーを使った産地こだわりの2品が並びます。

スタミナグルメ

夏の暑さに負けない体力を支えるスタミナ系メニューが5品揃います。

うなぎ・穴子・豚肉と多彩なたんぱく質素材を活かし、揚げる・炒める・握るとさまざまな調理法で楽しめる構成です。

ミモザ風棒棒鶏





青いガラス皿の上にカニほぐし身・トマト・大根千切り・食用花が重なるように盛り付けられた一品です。

棒棒鶏をミモザスタイルにアレンジした彩り豊かな夏の前菜として提供されます。

豚肉と夏野菜のハニーマスタードソース炒め





豚肉と旬の夏野菜をハニーマスタードソースで炒め上げた一品です。

甘みと辛みが合わさったソースが素材に絡み、食欲を促す仕上がりとなっています。

穴子天ぷら





竹籠に数切れ盛り付けられた穴子天ぷらは、衣の断面から穴子の身がのぞく厚みある仕上がりです。

塩と薬味が添えられ、赤い箸と青いガラスコップが夏らしい食卓を演出しています。

うなぎ握り





タレを塗って焼き上げたうなぎを使った握り寿司3貫が、石板に笹の葉を敷いて盛り付けられています。

菊花と青い小花が添えられ、夏の和の趣を感じさせる一皿です。

串揚げ（豚ロース串カツ・うずら串）





豚ロース串カツとうずら串の2種を組み合わせた串揚げです。

TAOYAブランドの施設では提供されず、大江戸温泉物語Premium・スタンダード・わんわんリゾートシリーズでの提供となります。

ひんやりグルメ

温泉で温まった体を内側から冷ます冷製メニューが2品用意されています。

イタリアン仕立ての冷製細麺パスタと、なめらかな口当たりの冷製茶碗蒸しで、夏の体を涼やかに整える役割を果たします。

タコと夏野菜の冷製カッペリーニ





タコと旬の夏野菜を細麺カッペリーニと合わせた冷製パスタです。

キリッと冷やされた麺とタコの弾力ある食感が組み合わさり、さっぱりとした夏の一品となっています。

トウモロコシの冷製玉地蒸し





トウモロコシの甘みを活かした冷製玉地蒸しは、とろりとなめらかな口当たりの茶碗蒸し仕立てです。

旬のトウモロコシの自然な甘さが、冷えた状態でより引き立ちます。

夏のデザート

バイキングの締めには3種のデザートが揃います。

夏の海をイメージした鮮やかなケーキ1種と、徳島県・北海道の産地素材を用いたムース・クレーマコッタの2種が並び、食後の涼感を演出します。

オーシャンブルーケーキ





夏の海をイメージしたオーシャンブルーのケーキです。

目にも涼しい青の色調が、夏のバイキングテーブルに鮮やかな彩りを加えます。

徳島県産木頭ゆずのムース





徳島県産木頭ゆずを使用した軽やかなムースです。

甘酸っぱい柑橘の香りとふわりとした口溶けが、食事の締めくくりに清涼感を添えます。

北海道千歳産ブルーベリーのクレーマコッタ





北海道千歳産ブルーベリーをあしらったクレーマコッタです。

ミルクのコクのあるクリームと千歳産ブルーベリーの酸味が重なり、産地を明記した素材ならではの味わいを持ちます。

スタミナ系・冷製系・デザートの3カテゴリ計10品で構成されるバイキングは、2026年7月1日から8月31日の2か月間、全国の大江戸温泉物語グループ対象施設で提供されます。

食材の仕入れ状況によって料理内容や提供期間が変更になる場合があり、施設ごとに提供内容が異なるため、最新情報は各施設の公式サイトに掲載されます。

大江戸温泉物語グループ「贅沢スタミナ＆ひんやり夏グルメバイキング」の紹介でした。

よくある質問

Q. バイキングはどの施設で提供されますか？

A. 大江戸温泉物語Premiumシリーズ・スタンダードシリーズ・わんわんリゾートシリーズ・TAOYAブランドの各施設が対象です。

ただし、大江戸温泉物語わんわんリゾート 矢田屋松濤園は対象外で、TAOYA川治は季節限定メニューの設定がありません。

Q. 串揚げはTAOYA施設でも食べられますか？

A. 串揚げ（豚ロース串カツ・うずら串）はTAOYAブランドの施設では提供されません。

また、ホテル・宿ごとに提供内容が異なるため、各施設の公式サイトで最新の提供状況が案内されます。

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