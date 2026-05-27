トイ・ストーリー5公開記念、限定シールも全店6千点！ アカチャンホンポ「ディズニーベビーフェア」

記事ポイント アカチャンホンポが2026年5月29日〜6月25日に全国店舗とオンラインショップで『ディズニーベビーフェア』を開催『トイ・ストーリー5』の映画化に合わせたトイ・ストーリー柄商品が多数ラインナップおしりふき購入者に全店計6,000点限定の「ぷっくりシール」をプレゼント（6月5日〜） アカチャンホンポが2026年5月29日〜6月25日に全国店舗とオンラインショップで『ディズニーベビーフェア』を開催『トイ・ストーリー5』の映画化に合わせたトイ・ストーリー柄商品が多数ラインナップおしりふき購入者に全店計6,000点限定の「ぷっくりシール」をプレゼント（6月5日〜）

アカチャンホンポが、ディズニー・ピクサーキャラクターをデザインした育児グッズを一堂に集めた『ディズニーベビーフェア』を2026年5月29日（金）から6月25日（木）まで開催します。

全国のアカチャンホンポ店舗とオンラインショップが対象で、ウェアからバスグッズ・おもちゃまで幅広いカテゴリが揃います。

アカチャンホンポ「ディズニーベビーフェア」





開催期間：2026年5月29日（金）〜6月25日（木）開催場所：全国のアカチャンホンポ店舗、オンラインショップ※昭島イトーヨーカドー店・ホームズ寝屋川店・池袋東武店・アル・プラザ小松店・ララガーデン春日部店・ゆめタウン徳島店・ゆめタウン飯塚店は対象外※オンラインショップは6月15日（月）12:00〜6月23日（火）9:59の間メンテナンスのため利用不可

『ディズニーベビーフェア』では、ベビー・キッズウェアや育児雑貨、おもちゃなど出産準備や子育てに役立つアイテムが幅広く展開されます。

『トイ・ストーリー5』の映画化に合わせ、ウッディやバズ・ライトイヤーをはじめとするトイ・ストーリーキャラクターをあしらった商品も多数ラインナップしています。

ミッキー・ミニー・プーさん・スティッチ・ベイマックスなど人気キャラクターが揃い、新生児から使えるアイテムから雨の日のレイングッズ、初めての離乳食セットまで、成長段階に合わせた選択肢が揃っています。

おしりふき購入特典「ぷっくりシール」プレゼント





約90×90mmのシール台紙にウッディ・バズ・エイリアンなどトイ・ストーリーキャラクターが並ぶ「ぷっくりシール」は、6月5日（金）よりアカチャンホンポ限定おしりふきの購入者に配布されます。

全店計6,000点限定で、なくなり次第終了となります。

対象商品：水99%Super 新生児からのおしりふき 厚手（60枚×20個）トイ・ストーリー配布開始：2026年6月5日（金）〜数量：全店計6,000点限定※1人（1家族または1グループ）につき1日のお会計で1回のお渡し※オンラインショップでは実施なし※柄はお選びいただけません

おしりふき「水99%Super」トイ・ストーリー柄





アカチャンホンポオリジナルのトイ・ストーリーデザイン「水99% Super」ウェットシート新商品。バズとウッディ柄の大箱2個と詰め替えパウチ1個のセット写真、60枚×20冊構成





「水99%Super」ブランドの20周年を記念した第3弾として、バズとウッディをあしらったトイ・ストーリー柄が登場します。

アカチャンホンポのオリジナル限定商品で、大箱2個と詰め替えパウチのセット構成になっています。

商品名：水99%Super 新生児からのおしりふき 厚手容量：60枚×20個価格：3,480円（税込3,828円）

ベビー・キッズウェア





ミニー柄ピンクとミッキー柄ホワイトの2色展開で、スパンコール装飾と刺繍が施された「半袖ドレスオール やわらか」は、綿100%素材を使用した新生児向けの一着です。

股下のカラースナップでドレス・オール両方に切り替えられる2WAY仕様となっています。

商品名：半袖ドレスオール やわらかサイズ：50〜60cm価格：2,480円（税込2,728円）





ミニー・デイジー・ミッキー・グーフィーの刺繍アップリケが胸元に施された「半袖プレオール 襟付き」は、ピンクとホワイトの2色展開です。

60〜80cmの3サイズ展開で、股下スナップボタンで着替えやすい設計になっています。

商品名：半袖プレオール 襟付きサイズ：60・70・80cm価格：2,980円（税込3,278円）





トイ・ストーリーキャラクター総柄のTシャツとデニム風サロペットが重ね着風に一体化した「半袖プレオール オーバーオール風」は、前開きスナップで脱ぎ着させやすい構造です。

商品名：半袖プレオール オーバーオール風サイズ：60・70・80cm価格：2,980円（税込3,278円）





スティッチ・デイジー・カーズ・エイリアン・ドナルドなど6種のキャラクターがお尻部分にあしらわれた「おしりキャラパンツ」は、ハイハイ中のバックスタイルが映えるデザインです。

70〜90cmの3サイズ展開で、1,580円（税込1,738円）と手ごろな価格帯で揃います。

商品名：おしりキャラパンツサイズ：70・80・90cm価格：1,580円（税込1,738円）

レイングッズ





ウッディとバズ・ライトイヤーをそれぞれモチーフにした「ポンチョ トイ・ストーリー」は、着用したまま前方が確認しやすい設計とお名前タグを備えた子ども向けレイングッズです。

3,200円（税込3,520円）で展開されます。

商品名：ポンチョ トイ・ストーリー価格：3,200円（税込3,520円）





つゆ先が突き出ていない安全設計の「フチまる傘」は、ミニーやトイ・ストーリーなどディズニー・ピクサーキャラクター柄が4種類揃います。

2面透明パネルで周囲の視認性を確保し、お名前タグも付属しています。

35〜50cmの4サイズ展開で、各1,980円（税込2,178円）です。

商品名：フチまる傘 各種サイズ：35・40・45・50cm価格：各1,980円（税込2,178円）

おふろグッズ・離乳食・おもちゃ





発売1周年を迎えた無添加バスボールシリーズに、ベイマックスが新たに加わり5種展開となります。

香料・合成着色料・防腐剤・界面活性剤・酸化防止剤を含まない処方で、各700円（税込770円）です。

ミッキー・プーさん・アナ雪・ラプンツェルの既存4種とともに揃います。

商品名：無添加バスボール 各種価格：各700円（税込770円）※香料フリー／合成着色料フリー／防腐剤フリー／界面活性剤フリー／酸化防止剤フリー





くまのプーさんデザインの「はじめての離乳食セット」は、ランチプレート・ボウル・プチボウル・フォーク・スプーン・フィーディングスプーン・調理ベラ・フタ・目皿・おろし器・こし器・すり鉢の12点が揃うオールインワン構成です。

電子レンジと食洗機に対応しており、4,990円（税込5,489円）で展開されます。

商品名：はじめての離乳食セットセット内容：ランチプレート・ボウル・プチボウル・フォーク・スプーン・フィーディングスプーン・調理ベラ・フタ・目皿・おろし器・こし器・すり鉢価格：4,990円（税込5,489円）





タカラトミー製「えらべる回転 6WAY ジムにへんしんメリー プラス くまのプーさん」は、メーカー希望小売価格17,380円（税込）からフェア限定価格13,860円（税込）に値下げされており、約20%オフで購入できます。

0か月から対象で、ジムとメリーの6通りの使い方に切り替えられる仕様です（単2×3本別売）。

商品名：えらべる回転 6WAY ジムにへんしんメリー プラス くまのプーさん対象：0か月〜フェア限定価格：12,600円（税込13,860円）メーカー希望小売価格：税込17,380円※電池：単2×3本使用（別売）





「えらべる回転 6WAY ジムにへんしんメリー プラス」専用の折りたたみベビーベッド取り付けパーツは、1,100円（税込1,210円）で別途購入できます。

メリー本体は付属しておらず、取り付けパーツ単体の販売となります。

商品名：えらべる回転 6WAY ジムにへんしんメリー プラス専用 折りたたみベビーベッド 取り付けパーツ価格：1,100円（税込1,210円）※メリー本体は付属していません

ウェア・バスグッズ・離乳食グッズ・おもちゃと幅広いカテゴリで展開される今回のフェアは、出産準備から成長段階に沿った一点まで、ディズニーキャラクターと一緒に選べる機会となっています。

トイ・ストーリー柄おしりふきの購入特典「ぷっくりシール」（全店計6,000点限定）は6月5日からの配布で、店頭での先着順となります。

アカチャンホンポ「ディズニーベビーフェア」の紹介でした。

よくある質問

Q. フチまる傘の「フチまる」とはどのような設計ですか？

A. つゆ先が突き出ていない安全設計で、子どもが扱っても先端が危なくない形状になっています。

2面透明パネルを採用しており、傘をさした状態でも前方の視界が確保される仕様です。

Q. 「ぷっくりシール」プレゼントはオンラインショップでも受け取れますか？

A. オンラインショップでは実施されていません。

全国のアカチャンホンポ店舗での対象商品購入時のみ配布されます。

また、1人につき1日のお会計で1回の配布となっており、柄の指定はできません。

Q. 無添加バスボールの「無添加」はどの成分が含まれていませんか？

A. 香料・合成着色料・防腐剤・界面活性剤・酸化防止剤の5種類が含まれていない処方です。

(C)Disney/Pixar

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