台湾発祥のグローバルティーカフェ「ゴンチャ（Gong cha）」から、この春摘んだばかりの新茶を贅沢に使った「一番摘み抹茶」を期間限定で販売。

この季節だけの凝縮された香りと旨みを存分に楽しめる「一番摘み抹茶 ミルクティー」と「一番摘み抹茶 あずき＆きなこ ジェラッティー」がラインナップされます☆

ゴンチャ「一番摘み抹茶 ミルクティー／一番摘み抹茶 あずき＆きなこ ジェラッティー」

販売期間：2026年6月4日(木)〜6月28日(日) ※販売終了時期は、各店舗の在庫状況により異なります

販売店舗：国内ゴンチャ全店 ※一部メニューを販売していない店舗があります

年に一度にやってくる「新茶」の季節に合わせ、その特別な味わいを、ゴンチャ定番の「抹茶 ミルクティー」でも味わえる「一番摘み抹茶」シリーズが登場。

2026年も静岡の老舗「丸七製茶」の厳選された一番摘み抹茶を100%使用した、本格的な抹茶ドリンクが提供されます。

冬の寒さを越えて栄養をたっぷり蓄えた新茶だけを収穫し、香り豊かな抹茶に仕立てたティードリンクです。

ラインナップは香り豊かなミルクティーに加え、ふっくら甘いあずきとふんわり香ばしいきなこミルクフォームを合わせた贅沢なジェラッティーが新登場。

この春摘んだばかりの新茶ならではの、さわやかな香りと甘みが堪能できます☆

一番摘み抹茶 ミルクティー

サイズ・価格：

・【ICED】S 570円(税込)／M 620円(税込)／L 710円(税込)

・【HOT】 S 570円(税込)／M 620円(税込)

追加トッピング：3つまで可能

新茶の抹茶ならではの、さわやかな香りと甘みが口いっぱいに広がるミルクティー。

新茶の旨みや香りを最大限引き出した、この季節ならではのまろやかなミルクのハーモニーが堪能できます。

一番摘み抹茶 あずき＆きなこ ジェラッティー

価格：730円(税込)

サイズ：【FROZEN】M

追加トッピング：1つまで可能

新茶のさわやかな香りと旨みを、デザート感覚で楽しめる「一番摘み抹茶 あずき＆きなこ ジェラッティー」

一番摘み抹茶を使用したシャリっとなめらかなジェラッティーに、ふっくら甘いあずき＆ふんわり香ばしいきなこミルクフォームを合わせた贅沢な一杯です。

※甘さ・氷の量の変更はできません

※きなこミルクフォーム、あずきのトッピングは、希望により付けずに提供可能ですが、料金はそのままです

「丸七製茶」とは

創業1907年静岡の老舗製茶会社「丸七製茶」

戦後深蒸し茶の普及に取り組み1988年には静岡県ではじめて本格的な抹茶の製造を開始されました。

2010年より同社が運営するアンテナショップ「ななや」では、自社製の高品質なお茶を使用したジェラートやチョコレート等を展開し、多くの日本茶ファンを魅了しています。

この季節だけの凝縮された香りと旨みを存分に楽しめるティードリンク。

ゴンチャにて2026年6月4日より販売される「一番摘み抹茶 ミルクティー」と「一番摘み抹茶 あずき＆きなこ ジェラッティー」の紹介でした☆

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