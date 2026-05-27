北海道限定・発売70周年の乳酸菌飲料！ 雪印メグミルク「雪印ソフトカツゲン」

記事ポイント 北海道の体験型リゾートホテル「きたゆざわ 森のソラニワ」が、2026年5月30日（土）〜6月5日（金）の期間限定で「雪印ソフトカツゲン」をウェルカムドリンクとして宿泊者に提供します今年発売70周年を迎える北海道民のソウルドリンクで、1938年の乳酸飲料「活素（かつもと）」に起源をもつ88年の歴史を持ちます1500平米の温泉ビーチ「ト・コ・ナッツ」やかまくらサウナ、アスレチックパーク「ムササビ」を備えた施設で、チェックイン時に無料で受け取れます 北海道の体験型リゾートホテル「きたゆざわ 森のソラニワ」が、2026年5月30日（土）〜6月5日（金）の期間限定で「雪印ソフトカツゲン」をウェルカムドリンクとして宿泊者に提供します今年発売70周年を迎える北海道民のソウルドリンクで、1938年の乳酸飲料「活素（かつもと）」に起源をもつ88年の歴史を持ちます1500平米の温泉ビーチ「ト・コ・ナッツ」やかまくらサウナ、アスレチックパーク「ムササビ」を備えた施設で、チェックイン時に無料で受け取れます

北海道民のソウルドリンクとして長年親しまれてきた「雪印ソフトカツゲン」が、体験型リゾートホテル「きたゆざわ 森のソラニワ」のウェルカムドリンクとして登場します。

提供期間は2026年5月30日（土）から6月5日（金）までの7日間で、ロビーのチェックインカウンター前に設置された専用サーバーから宿泊者に無料で提供されます。

今年発売70周年を迎えるこの乳酸菌飲料が、北海道伊達市の温泉リゾートで旅のはじまりを彩ります。

雪印メグミルク「雪印ソフトカツゲン」





ウェルカムドリンク提供期間：2026年5月30日（土）〜6月5日（金）提供場所：きたゆざわ 森のソラニワ ロビー・チェックインカウンター前（北海道伊達市大滝区北湯沢温泉町300-7）対象：宿泊者（数量がなくなり次第終了）商品種別：乳酸菌飲料発売地域：北海道賞味期間（開封前）：15日間／要冷蔵（10℃以下）

「雪印ソフトカツゲン」は、北海道を代表する乳酸菌飲料として北海道民に広く浸透しています。

今年で発売70周年を迎えるこの商品が、北海道伊達市の温泉地・北湯沢に位置する「きたゆざわ 森のソラニワ」のウェルカムドリンクとして期間限定で登場します。

専用サーバーはロビーとチェックインカウンター前に設置され、合格祈願と必勝祈願の守り神として知られる「勝源（カツゲン）神社」分社が目印になっています。

「きたゆざわ 森のソラニワ」は2018年にリニューアルオープンした森の中のスポーツ体験型リゾートホテルで、1500平米の温泉ビーチやかまくらサウナ、野外アスレチックパークなど多彩な施設を備えています。

大人から子どもまで一年中楽しめる施設として、ファミリー層に人気を集めています。

「きたゆざわ 森のソラニワ」の施設





ロビーとチェックインカウンター前に「雪印ソフトカツゲン」専用サーバーが設置され、その隣に「勝源（カツゲン）神社」の分社が置かれています。

チェックイン時に訪れる宿泊者が立ち寄れる動線に配置されています。





「温泉ビーチ ト・コ・ナッツ」は1500平米の広さを誇る屋内温泉ビーチで、夏冬を問わず水着でビーチを楽しめる施設です。

温泉の湯が満たされたプールエリアを備え、小さな子ども連れのファミリーにも対応しています。





「かまくらサウナ」は、円形ストーブとサウナストーン・木製ベンチを備えたホワイト基調のアーチ天井空間で、ディスク型照明が灯る落ち着いた雰囲気の設計です。

家族全員で利用できるサウナとして提供されています。





「アスレチックパーク ムササビ」は森の中に広がる野外アスレチックパークで、自然の地形を活かしたコースが体を動かす体験を提供しています。





「レストラン会場 ア・ラ・ソーヤ」は宿泊者が食事を楽しめるレストランで、北海道の食材を使ったメニューが提供されています。

発売70周年を迎えた歴史





「雪印ソフトカツゲン」のルーツは1938（昭和13）年に発売された乳酸飲料「活素（かつもと）」にさかのぼります。

その乳酸菌は1956（昭和31）年に瓶入りの「雪印カツゲン」へ引き継がれ、さらに1979（昭和54）年に現在の紙パックタイプ「ソフトカツゲン」として発売されます。

同じ乳酸菌を88年にわたって受け継ぎながら、2026年に発売70周年を迎えます。

商品ラインナップと価格

「雪印ソフトカツゲン」は180ml・300ml・500ml・1000mlの4サイズ展開で、希望小売価格（税別）は180mlが95円、300mlが125円、500mlが167円、1000mlが275円です。

北海道限定商品で、開封前の賞味期間は15日間（要冷蔵・10℃以下）となっています。

1500平米の温泉ビーチ「ト・コ・ナッツ」やアーチ天井が印象的な「かまくらサウナ」、森の中の「アスレチックパーク ムササビ」を擁する「きたゆざわ 森のソラニワ」が、発売70周年の節目を迎えた「雪印ソフトカツゲン」でチェックイン客を迎えます。

提供は数量がなくなり次第終了となるため、5月30日から6月5日の宿泊が対象となります。

雪印メグミルク「雪印ソフトカツゲン」の紹介でした。

よくある質問

Q. ウェルカムドリンクの提供はいつ終了しますか？

A. 2026年6月5日（金）までの期間限定で提供されます。

ただし数量がなくなり次第終了となります。

Q. 「雪印ソフトカツゲン」は北海道以外でも購入できますか？

A. 北海道限定の商品で、発売地域は北海道のみとなっています。

詳細な販売店舗については雪印メグミルクの公式サイトに掲載されています。

Q. ウェルカムドリンクサービスの対象者は誰ですか？

A. 「きたゆざわ 森のソラニワ」の宿泊者が対象で、ホテルロビーのチェックインカウンター前にある専用サーバーで提供されます。

日帰り利用者への提供は案内されていません。

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