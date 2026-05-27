ベルギー北部の踏切でスクールバスと列車が衝突し、学生や引率者など4人が死亡する事故が発生した。

26日（現地時間）、現地VRT放送などによると、この日午前8時ごろ、オランダ語圏であるフランダース地方ブヘンハウトの踏切で、小型スクールバスと列車が衝突した。

ベルギー交通省は、今回の事故で40代のバス運転手と10代の学生2人、乗車していた学生たちの付き添いをしていた20代の同乗者1人の計4人が死亡したと明らかにした。

死亡した学生たちは特別支援学校の生徒だったと伝えられている。

バスに乗っていた別の学生5人も重傷を負い、病院に搬送され治療を受けている。

現地メディアが公開した事故当時の映像には、赤信号が点灯し、踏切の遮断機が下りている様子が映っていたという。

事故現場は、ベルギーの首都ブリュッセルと第3の都市ゲントの間に位置するブヘンハウト駅から約1キロメートル離れた場所だという。

列車の運転士は徐行中に危険を察知して急ブレーキをかけたが、衝突は避けられなかったと伝えられている。

当時、通勤列車には乗客およそ100人が乗っていたが、重傷者は確認されていない。

警察とベルギー交通当局は、正確な事故原因を調査している。

ロイター通信は、ベルギーでは都市や町が鉄道や路面電車の路線で網の目のように結ばれているため、踏切事故が頻繁に発生していると伝えた。

鉄道施設運営会社インフラベルによると、2021年以降、ベルギーで発生した踏切事故は計168件で、これによる死者は36人に上る。

昨年は踏切事故による死者が5人で、これは2020年以降で最も少ない数値だった。