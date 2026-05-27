平成レトロ・Y2K、30組が名古屋集結！ BACON「なりたい女の子博」

記事ポイント 総勢30組のイラストレーターが”なりたい女の子”をテーマに描き下ろし作品とオリジナルグッズを展示・販売名古屋会場は2026年7月4日(土)から20日(月・祝)、東京巡回展は11月27日(金)から12月13日(日)に開催会場限定の一点もの原画販売やSNS投稿で受け取れる数量限定ポストカードも用意 総勢30組のイラストレーターが”なりたい女の子”をテーマに描き下ろし作品とオリジナルグッズを展示・販売名古屋会場は2026年7月4日(土)から20日(月・祝)、東京巡回展は11月27日(金)から12月13日(日)に開催会場限定の一点もの原画販売やSNS投稿で受け取れる数量限定ポストカードも用意

平成レトロ・Y2K・ガーリーカルチャーへの注目がSNSを中心に再び高まるなか、「こんな女の子になりたい！」をテーマにした合同イラスト展＆グッズ展が名古屋に登場します。

BACONが主催する「なりたい女の子博 in 名古屋」は、2026年7月4日(土)から7月20日(月・祝)にかけて愛知県名古屋市のTODAYS GALLERY STUDIO.NAGOYAで開催されます。

総勢30組のクリエイターが参加し、描き下ろし作品とオリジナルグッズが一堂に集まります。

BACON「なりたい女の子博」





企画展名（名古屋）：憧れの”かわいい”が集まる合同イラスト展＆グッズ展「なりたい女の子博 in 名古屋」開催日時（名古屋）：2026年7月4日(土)〜7月20日(月・祝) 11:00〜17:00休館日（名古屋）：毎週月・火曜日（7月20日は開館）会場（名古屋）：TODAYS GALLERY STUDIO.NAGOYA（愛知県名古屋市中区新栄1丁目17-12）開催日時（東京）：2026年11月27日(金)〜12月13日(日) 11:00〜17:00休館日（東京）：毎週月曜日会場（東京）：TODAYS GALLERY STUDIO.（東京都台東区浅草橋5-27-6 5F）入場料：700円／3歳以下無料出展者：30組主催：株式会社BACON

「なりたい女の子博」は、2021年開催の「なりたい女の子展」を進化させた合同イラスト展＆グッズ展です。

ガーリー・フェミニン・レトロ・ドリーミー・ダークポップなど、作家ごとに異なる感性と世界観で描かれた”憧れの女の子像”が30組分、会場に集まります。

描き下ろし作品の展示に加え、ステッカー・アクリル雑貨・ポストカード・文具といった持ち歩きたくなるかわいさをコンセプトにしたオリジナルグッズも多数販売されます。

名古屋会場のchon.による描き下ろし作品は、白背景のモノクロ線画にピンクだけで彩色したスタイルで、蝶のヘアアクセサリーとハートピアスを付けた女の子が後ろ姿でリップを塗る瞬間を描いています。

こうした各クリエイターの世界観が会場全体に広がるのが本展の魅力です。

名古屋会場の開幕後、2026年11月27日(金)から12月13日(日)にはTODAYS GALLERY STUDIO.（東京・浅草橋）での巡回展も開催され、各会場ごとに異なる限定企画とグッズが展開されます。

参加クリエイターと原画販売





会場限定企画として、RiSA(@risaart29)・yokohoshi(@yokohoshiillust)・おつきみ(@_o_tsukimi_)・ylu(@yluylun___)による完全一点ものの原画販売も実施されます。

個展など限られた機会でしか購入できない貴重な原画も含まれており、会場でのみ手に入る機会となっています。

会場限定グッズ・オリジナルアイテム





参加クリエイターそれぞれのオリジナルアイテムが多数販売されます。

momomoはミニイラスト集（660円）・マスキングテープ（990円）・刺繍メッシュポーチ（2,200円）を、chon.はアクキー3種（各1,200円）・イラスト集（1,200円）・ペーパーグッズセット（1,100円）・ランダムアクキー（660円）を展開します。

RiSAはポストカード（220円）からトートバッグ（2,750円）まで6種類のアイテムを揃え、megはイラスト集（1,800円）・マスキングテープ（700円）・ステッカー（200円）・ポストカード（150円）を出品します。

A.YAMIはグリッターステッカー（440円）・ハーフカットステッカー（495円）・ラメキーホルダー（1,320円）、レニィレアンはイラスト集（1,000円）・アクリルキーホルダー（1,000円）・アクリルスタンド（1,500円）を用意します。

アオイマチのイラスト集「SOMNAMBULISM」（1,320円）やランダムホログラムカード（330円）、猫乃なこのフラットケース（2,700円）なども会場に並びます。

上記はすべて税込価格で、掲載は一部の販売予定アイテムです。

SNS投稿でもらえる来場者特典ポストカード





会場内を撮影し、指定ハッシュタグを付けてSNSへ投稿した来場者を対象に、数量限定のオリジナルポストカードが配布されます。

参加クリエイターたちのイラストが集結した本展限定デザインで、会場でのみ受け取れる来場記念アイテムです。

30組のクリエイターによる描き下ろし作品・会場限定グッズ・一点もの原画が名古屋の一会場に集まるのは、2026年7月4日(土)から7月20日(月・祝)の期間のみです。

入場料700円で、刺繍メッシュポーチ（2,200円）やトートバッグ（2,750円）からポストカード（150円〜）まで予算に合わせたグッズ選びも楽しめます。

東京巡回展は同年11月27日(金)から12月13日(日)にTODAYS GALLERY STUDIO.（浅草橋）で開催され、各会場ごとに異なる限定グッズが用意されます。

BACON「なりたい女の子博」の紹介でした。

よくある質問

Q. 名古屋会場と東京会場は同じ内容ですか？

A. 両会場ともに出展者は30組ですが、各会場ごとに異なる限定企画やグッズが展開される予定です。

詳細は公式サイトに掲載されます。

Q. 来場者特典ポストカードの配布条件は何ですか？

A. 会場内を撮影し、指定ハッシュタグを付けてSNSへ投稿した来場者が対象です。

数量限定のため、なくなり次第終了となります。

Q. 原画販売に参加するクリエイターはどんな人たちですか？

A. RiSA(@risaart29)・yokohoshi(@yokohoshiillust)・おつきみ(@_o_tsukimi_)・ylu(@yluylun___)が完全一点ものの原画を出品します。

個展など限られた機会でしか購入できない作品も含まれます。

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