3製品がグッドデザイン賞受賞！ リブグラフィ「LIBGRAPHY 東京サテライトショールーム」

記事ポイント 吸音製品を実物で体感できる無人ショールームが東京・清澄白河に2026年6月17日オープン完全予約制でセルフ体験が可能。WEBカメラ・電話によるリモート相談にも対応オープン記念として6月17日〜19日の3日間はスタッフが常駐し、無料相談会とノベルティ・クーポン配布を実施 吸音製品を実物で体感できる無人ショールームが東京・清澄白河に2026年6月17日オープン完全予約制でセルフ体験が可能。WEBカメラ・電話によるリモート相談にも対応オープン記念として6月17日〜19日の3日間はスタッフが常駐し、無料相談会とノベルティ・クーポン配布を実施

オフィスや在宅ワーク環境の「音」に悩む方に向けた、吸音製品の体験拠点が東京に誕生します。

リブグラフィが手がける「LIBGRAPHY 東京サテライトショールーム」が、2026年6月17日（水）に東京・清澄白河でオープンします。

事前にオンラインで購入を検討しながらも「実際の吸音効果を確かめたい」「素材感や色味を見てから決めたい」という声に応える形で、常設の体験スペースとして展開されます。

リブグラフィ「LIBGRAPHY 東京サテライトショールーム」





名称：LIBGRAPHY 東京サテライトショールームオープン日：2026年6月17日（水）所在地：東京都江東区白河3-17-8 株式会社KBGテクノス2階アクセス：東京メトロ半蔵門線 清澄白河駅 B2出口 徒歩5分営業時間：13:00〜16:00営業日：平日 水・木・金（土日祝・月・火は定休日）予約：完全予約制（無人ショールーム）／2026年5月27日より予約受付開始展示内容：吸音パネル、吸音パーテーション予約フォーム：公式サイトに掲載されています

「LIBGRAPHY 東京サテライトショールーム」は、吸音パネルと吸音パーテーションを中心に展示する完全予約制の無人ショールームです。

来場者は自分のペースで製品を比較・体験でき、素材の風合いや色味、サイズ感を実物で確認することができます。

また、WEBカメラや電話を通じたリモート接客にも対応しており、オフィスの反響・音漏れ・集中スペース不足といった具体的な課題に対して、用途や規模に合った製品選定の相談が可能です。

工事不要で置くだけ設置できる吸音パーテーションなどを活用した静音ゾーニングの提案も展示スペースで確認できます。

Web会議での聞き取りづらさや雑談のざわつきなど、用途別のレイアウト提案が行われる予定です。

オープン記念イベント（6月17日〜19日）

2026年6月17日（水）〜19日（金）の3日間限定で、通常は無人運用のショールームにスタッフが常駐し、無料相談会が開催されます。

導入を検討している企業や具体的な課題を抱えている来場者に対し、最適な製品とレイアウトがその場で提案されます。

来場者にはノベルティおよびクーポンの配布も予定されており、通常時よりお得に製品を検討できる機会となっています。

主な展示製品

ショールームには、リブグラフィが手がける受賞歴のある吸音製品3ラインが展示される予定です。

いずれも機能性とデザイン性を両立した製品で、オフィス・コワーキング・在宅ワークなど多様な空間での音環境改善を目的として開発されています。

REBORN PULP 吸音パネル受賞：iF DESIGN AWARD 2026、2025年度グッドデザイン賞素材：古紙パルプ100％（合成樹脂・化学接着剤不使用）廃棄時に土に還る設計、日本の伝統色を用いた波型デザイン

合成樹脂や化学接着剤を一切使用せず、古紙パルプ100％で構成された吸音パネルです。

廃棄時には土に還る環境負荷の少ない設計で、脱プラスチックに対応したサステナブルな製品として位置づけられています。

日本の伝統色を採用した波型デザインが空間に落ち着きと美しさをもたらし、iF DESIGN AWARD 2026と2025年度グッドデザイン賞をダブル受賞しています。

TRANQORD 吸音パーテーション受賞：2021年度グッドデザイン賞設置方法：工事不要の置くだけ設置用途：視線と音のやわらぎ、静音ゾーニング

工事不要で置くだけ設置できる吸音パーテーションで、2021年度グッドデザイン賞を受賞しています。

オフィスやコワーキングスペースに設置することで、視線と音をやわらげ、静音ゾーニングを実現します。

OTTO R（オットー・アール）受賞：2022年度グッドデザイン賞技術：吸音材とフェルトの一体成型R加工による緩やかなカーブの立体デザイン

吸音材とフェルトの一体成型技術によってオフィス空間に必要な高い吸音性能を実現した吸音パネルです。

フェルトの柔らかな表情とR加工で緩やかなカーブに仕上げた立体的なデザインが特徴で、2022年度グッドデザイン賞を受賞しています。

創業60年を超える工業用防振ゴム・吸音材メーカーのグループから生まれたリブグラフィは、建設機械・新幹線・風力発電など目に触れない場所で培ってきた防音・防振技術を基盤に、デザイン性を融合した吸音製品を展開してきています。

iF DESIGN AWARDとグッドデザイン賞の複数受賞製品が一堂に揃うこのショールームは、音環境の改善を検討している方が実物の素材感・色味・吸音効果の違いを比較できる貴重な拠点です。

リブグラフィ「LIBGRAPHY 東京サテライトショールーム」の紹介でした。

よくある質問

Q. ショールームへの来場に予約は必要ですか？

A. 完全予約制となっています。

予約受付は2026年5月27日より開始されており、予約フォームは公式サイトに掲載されています。

Q. 無人ショールームでもスタッフに相談することはできますか？

A. 通常時はスタッフが常駐していませんが、ショールーム内のWEBカメラや電話を通じたリモート接客が対応されています。

オープン記念期間の6月17日〜19日の3日間はスタッフが常駐し、その場で製品・レイアウトの相談に応じます。

Q. ショールームの定休日はいつですか？

A. 土日祝・月曜・火曜が定休日となっています。

営業日は平日の水・木・金曜日で、営業時間は13:00〜16:00です。

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