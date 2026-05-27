すべての人が自分らしく楽しめるビール「The Stonewall Inn IPA」 企業の垣根越えキャンペーン初参画

LGBTQ+プライド運動の世界的な象徴として知られる、ニューヨークのバー「ストーンウォール・イン」の公式ビールとして2017年に誕生した「The Stonewall Inn IPA」。米国を代表するクラフトビールメーカーであるブルックリン・ブルワリー社が展開する同品を、キリンビールが数量限定発売した。

ブルックリン・ブルワリーがかねてより大切にしてきた、多様性を尊重し、ありのままの姿を受け入れる精神を体現したクラフトビール。「すべての人が自分らしく楽しめるIPA（インディア・ペールエール）」というコンセプトのもと、IPA でありながらホップの華やかな香りは保ちつつ苦味を押さえた飲みやすい味わいを実現した。パッケージには多様な人々が共に輝く世界を象徴したレインボーを採用している。

発売を記念してブルックリンブルワリー・ジャパンとファミリーマートでは、だれもが自分らしく活躍できる社会づくりを企業の垣根を超えて応援する「We are“Rainbow”」キャンペーンに初参画。活動に賛同するコカ･コーラ ボトラーズジャパン、チェリオジャパン、クリートと共同で開催する。

「The Stonewall Inn IPA」は、飲食店用ディスペンサー「タップ・マルシェ」向け3ℓPETボトルを5月25日から、家庭用の350㎖缶を5月26日からそれぞれ数量限定で発売。会員制生ビールサービス「キリン ホームタップ」では5月21日から配達開始した。

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