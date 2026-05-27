【女性が選んだ】「横顔が美しいと思う20代男性俳優」ランキング！ 2位「新田真剣佑」を抑えた1位は？【2026年調査】
All About ニュース編集部では、2026年4月22日、全国10〜60代の女性282人を対象に、20代男性俳優に関するアンケートを実施しました。その中から、「横顔が美しいと思う20代男性俳優」ランキングの結果をご紹介します。
【10位までの全ランキング結果を見る】
彫りの深い端正な顔立ちで知られる新田真剣佑さんが2位にランクイン。スッと通った高い鼻筋と、シャープなフェイスラインが生み出す横顔は、まさに「彫刻のような美しさ」です。どの角度から見ても非の打ち所がない完璧なシルエットは、国内外のファンから絶賛されており、強い存在感を放っています。
▼回答者コメント
「彫刻のようなラインがきちっとしていて綺麗です」（50代女性／広島県）
「パーツが整っていて、横からみても美しい」（30代女性／福島県）
「ドラマで横顔を見てそう思ったため」（20代女性／千葉県）
122票という圧倒的な支持を得て1位に輝いたのは横浜流星さんです。長いまつ毛と高い鼻、そしてスッキリとした顎のラインが織りなす横顔は、非常に繊細で芸術的です。ミステリアスな雰囲気を醸し出すそのシルエットは、時代劇でも現代劇でも映え、多くの視聴者を魅了し続けています。
▼回答者コメント
「脂肪が少なく、骨格のラインが際立っているから」（30代女性／奈良県）
「どの角度から見ても綺麗だけど、横顔が凛としているため」（30代女性／愛知県）
「国宝級に整った顔だから」（50代女性／東京都）
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)
【10位までの全ランキング結果を見る】
2位：新田真剣佑／57票
彫りの深い端正な顔立ちで知られる新田真剣佑さんが2位にランクイン。スッと通った高い鼻筋と、シャープなフェイスラインが生み出す横顔は、まさに「彫刻のような美しさ」です。どの角度から見ても非の打ち所がない完璧なシルエットは、国内外のファンから絶賛されており、強い存在感を放っています。
「彫刻のようなラインがきちっとしていて綺麗です」（50代女性／広島県）
「パーツが整っていて、横からみても美しい」（30代女性／福島県）
「ドラマで横顔を見てそう思ったため」（20代女性／千葉県）
1位：横浜流星／122票
122票という圧倒的な支持を得て1位に輝いたのは横浜流星さんです。長いまつ毛と高い鼻、そしてスッキリとした顎のラインが織りなす横顔は、非常に繊細で芸術的です。ミステリアスな雰囲気を醸し出すそのシルエットは、時代劇でも現代劇でも映え、多くの視聴者を魅了し続けています。
▼回答者コメント
「脂肪が少なく、骨格のラインが際立っているから」（30代女性／奈良県）
「どの角度から見ても綺麗だけど、横顔が凛としているため」（30代女性／愛知県）
「国宝級に整った顔だから」（50代女性／東京都）
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)