ドラクエ40周年記念展の詳細発表 鳥山明さんの原画など展示！グッズに「ひのきの棒」うまい棒など用意
ドラゴンクエスト40周年記念展『ドラゴンクエスト the DIVE -まだ見ぬ冒険の舞台へ-』の新情報が発表された。シリーズ一作目となる『ドラゴンクエスト』の開発資料・原画・楽譜の展示に関する情報と、販売予定のオリジナルグッズの詳細が発表された。
【写真】美味そう！『ドラクエ』コラボのうまい棒 公開された販売グッズ全種類
ドラゴンクエスト40周年記念展『ドラゴンクエスト the DIVE -まだ見ぬ冒険の舞台へ-』は、見て、聴いて、触れて、思い出して…イベントでは、没入型アトラクション「ドラゴンクエストVR RIDE」をメインに、「ドラゴンクエスト」の世界へ飛び込んだかのようなリアルな体験を様々なコンテンツを楽しめる。
■40周年記念展示“『ドラゴンクエスト』はこうして生まれた”
2階COVER・神殿エリアではシリーズ一作目となる『ドラゴンクエスト』がどのようにして生まれたのかをテーマに、堀井雄二氏の開発資料・鳥山明さんの原画・すぎやまこういちさんの楽譜を展示。「ドラゴンクエスト」シリーズ40年の歩みを振り返る年表などもある。
■「ドラゴンクエスト40周年記念どうぐや」にてオリジナルグッズなどを販売
イベント会場内では『ドラゴンクエスト the DIVE』オリジナルグッズや、ドラゴンクエスト40周年記念グッズなどを多数取り揃えた「ドラゴンクエスト40周年記念どうぐや」を開店。イベントで冒険を共にする「ホミータ」のぬいぐるみなど、一部オリジナルグッズの情報が公開された。
『ドラゴンクエストthe DIVE』ホミータ ぼうけんぬいぐるみ L ￥4,500（税込）
『ドラゴンクエストthe DIVE』ぼうけんマスコット（全2種）ホミータ/ドラキーとぼうけんのしょ各￥2,400（税込）
『ドラゴンクエストthe DIVE』キービジュアルTシャツ（全2種）白/黒 各￥3,900（税込）
『ドラゴンクエストthe DIVE』にいってきたクッキー ￥1,500（税込）
『ドラゴンクエストthe DIVE』キラキラミラーステッカー（全2種）メタルスライム/はぐれメタル 各￥700（税込）
『ドラゴンクエストthe DIVE』ゴーレム立体Tシャツ ビッグシルエット ￥5,830（税込）
『ドラゴンクエストthe DIVE』ぼうけんハンドタオル（全2種）ホミータ&ドラキー/キングスライム&スライム 各￥1,485（税込）
『ドラゴンクエストthe DIVE』モンスター ドットてぬぐい ￥1,650（税込）
『ドラゴンクエストthe DIVE』おどるほうせき 巾着入りキラキラキャンディ ￥1,980（税込）
『ドラゴンクエストthe DIVE』スマホシリコンブレスレット（全4種）キラーパンサー/ゴーレム/キングスライム/モーモン 各￥2,420（税込）
『ドラゴンクエストthe DIVE』×うまい棒 コラボひのきの棒 ビッグバッグ（30本入り） ￥1,500（税込）
【写真】美味そう！『ドラクエ』コラボのうまい棒 公開された販売グッズ全種類
ドラゴンクエスト40周年記念展『ドラゴンクエスト the DIVE -まだ見ぬ冒険の舞台へ-』は、見て、聴いて、触れて、思い出して…イベントでは、没入型アトラクション「ドラゴンクエストVR RIDE」をメインに、「ドラゴンクエスト」の世界へ飛び込んだかのようなリアルな体験を様々なコンテンツを楽しめる。
2階COVER・神殿エリアではシリーズ一作目となる『ドラゴンクエスト』がどのようにして生まれたのかをテーマに、堀井雄二氏の開発資料・鳥山明さんの原画・すぎやまこういちさんの楽譜を展示。「ドラゴンクエスト」シリーズ40年の歩みを振り返る年表などもある。
■「ドラゴンクエスト40周年記念どうぐや」にてオリジナルグッズなどを販売
イベント会場内では『ドラゴンクエスト the DIVE』オリジナルグッズや、ドラゴンクエスト40周年記念グッズなどを多数取り揃えた「ドラゴンクエスト40周年記念どうぐや」を開店。イベントで冒険を共にする「ホミータ」のぬいぐるみなど、一部オリジナルグッズの情報が公開された。
『ドラゴンクエストthe DIVE』ホミータ ぼうけんぬいぐるみ L ￥4,500（税込）
『ドラゴンクエストthe DIVE』ぼうけんマスコット（全2種）ホミータ/ドラキーとぼうけんのしょ各￥2,400（税込）
『ドラゴンクエストthe DIVE』キービジュアルTシャツ（全2種）白/黒 各￥3,900（税込）
『ドラゴンクエストthe DIVE』にいってきたクッキー ￥1,500（税込）
『ドラゴンクエストthe DIVE』キラキラミラーステッカー（全2種）メタルスライム/はぐれメタル 各￥700（税込）
『ドラゴンクエストthe DIVE』ゴーレム立体Tシャツ ビッグシルエット ￥5,830（税込）
『ドラゴンクエストthe DIVE』ぼうけんハンドタオル（全2種）ホミータ&ドラキー/キングスライム&スライム 各￥1,485（税込）
『ドラゴンクエストthe DIVE』モンスター ドットてぬぐい ￥1,650（税込）
『ドラゴンクエストthe DIVE』おどるほうせき 巾着入りキラキラキャンディ ￥1,980（税込）
『ドラゴンクエストthe DIVE』スマホシリコンブレスレット（全4種）キラーパンサー/ゴーレム/キングスライム/モーモン 各￥2,420（税込）
『ドラゴンクエストthe DIVE』×うまい棒 コラボひのきの棒 ビッグバッグ（30本入り） ￥1,500（税込）