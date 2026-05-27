◇ナ・リーグ カブス1―12パイレーツ（2026年5月26日 ピッツバーグ）

カブス・鈴木誠也外野手（31）が26日（日本時間27日）、敵地でのパイレーツ戦に「6番・右翼」で先発出場。3打数無安打に終わり、1―12で敗れたチームは4年ぶりの10連敗を喫した。

カブスが所属するナ・リーグ中地区は、両リーグで唯一、全5チームが勝率5割を超えており、ハイレベルなペナントレースを戦っている。試合前の時点で29勝25敗で3位だったカブスは、28勝26敗で最下位だったパイレーツに29勝26敗で並ばれた。さらに、28勝25敗で4位だったレッズがメッツを下して29勝25敗で3位に浮上したため、カブスがパイレーツとの同率で最下位に転落した。

大リーグ公式サイトは、首位を快走していたカブスが既に2度（4月14〜24日、4月28日〜5月8日）、10連勝をマークしていると指摘。記録専門会社エライアスのデータを引用し、「10連勝を2度」「10連敗を1度」を同一シーズンで記録したのは、2017年のドジャース以来、大リーグ史上2度目だと伝えた。

5月1日から18日まで首位に立っていたカブス。6試合連続無安打、16試合連続ノーアーチと、本来の当たりが出ていない鈴木の復調とともに、10連敗からの巻き返しが待たれる。