日本テレビ系の情報番組「情報ライブ ミヤネ屋」（月〜金曜後1・55）元リポーターでフリーアナウンサーの中島彩（33）が、27日までに自身のXを更新。女性アナとして異例となるNPB1軍実況を行ったことについて、反省の思いと感謝を伝えた。

昨年開催されたDAZNによるスポーツ実況者オーディション「THE ANNOUNCER」で初代グランプリに輝き、NPB1軍実況の座を勝ち取った中島アナ。5カ月間、育児と仕事を両立させて準備を進め、24日のDeNA対ヤクルト戦で初めて1軍実況に臨んだ。

放送から一夜明けた25日、自身のXに「放送後多くのご意見をいただきました。厳しいお言葉も含め、真摯に受け止めています」と投稿。「限られた時間の中で全力で準備をしましたが、自分の未熟さを痛感せざるを得ませんでした。視聴してくださった皆さまに至らなさを感じさせてしまったことを申し訳なく思っています」と謝罪し「そして解説の三嶋さんには、試合前後も沢山助けていただきました。とても勉強になりましたし、三嶋さんとご一緒できたことが心強かったです。心から感謝しています。局アナとして実況経験がない中、このような機会をいただけたことにも感謝の気持ちでいっぱいです」と伝えた。

この投稿には「女性の実況驚きましたが、とても新鮮で良かった」「聴きやすかった」「落ち着いた実況で良かった」「三嶋さんが解説だったので、和やかな雰囲気が伝わりました」「聴き慣れない人も多くて、いろいろと言われるかもしれませんが、私は応援してます」「女性実況の道をぜひ切り開いていってほしいです」と、多くのコメントが寄せられ、翌日に中島アナは「思いがけず、きのうの投稿に温かいお言葉の数々を頂戴しました。たくさん背中を押していただき本当に感謝しています。もっと勉強して、自分の言葉で大好きなスポーツの魅力をお伝えできるよう精一杯努めてまいりますので、今後ともよろしくお願いいたします」と決意を新たにしていた。