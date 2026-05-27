俳優の姜暢雄（47）が、27日までに自身のXを更新。26日に巨人の監督を辞任した阿部慎之助前監督（50）についてつづった。

前監督は25日、暴行の疑いで警視庁に現行犯逮捕された。渋谷区内の自宅で18歳の長女と15歳の次女のけんかを止めようとして、仲裁に入った。しかし、娘に言い返されたことで「カッとなった」などと供述している。暴行を受けた長女が児童相談所に通報した。26日午前0時過ぎ、調べを受けた渋谷署から釈放され、任意捜査に切り替わった。

姜は「つぶやきたいので…不快に思う方も居るかもですが戯言だと思い読み流してくれたら幸いです」と前置きした上で、「GのA監督とAさんの娘さんの話ですが、子供いる家庭なら大なり小なりある話じゃない？」とイニシャルに替えながら阿部前監督の事件について私見を述べた。

また「娘さんの軽率な所や児相の先走りはあるかもしれませんが、お父さんが泣いてる場面を何度も電波に流すのは…？と思います」と疑問を投げかけた。

阿部前監督は26日に謝罪会見を開いた。会見では18歳の長女の手紙が読み上げられ「父とはすでに仲直りをしておりますので、ご安心ください」などとコメント。阿部前監督は涙を流していた。