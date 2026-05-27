巨人の阿部慎之助前監督（47）の「復帰を願う会」のアカウントがX上に立ち上げられた。オンライン署名が、26日にオンライン署名サイト「Change.org（チェンジ・ドット・オーグ）」に立ち上がっている。

設立目的として「阿部慎之助氏の監督復帰を願い、署名活動を行っています。『もう一度ユニフォーム姿を見たい』そんなファンの声を、節度を持って球団へ届けることを目的としています」と説明。「再びユニフォーム姿でチームを率いる姿を見たい。若い選手たちへ、その経験を伝えていってほしい。そして再び東京ドームで、多くのファンと共に戦う姿を見たい。そう願う声が存在することを、一つの形として球団へ届けたいと考え、この署名活動を立ち上げました。本活動は、誹謗中傷や対立を目的としたものではありません」などとしている。

署名の目標として【第一目標】5,000人【最終目標】43,500人【期間】5／26〜6／5 23:59と目標を掲げている。2日目の27日午前10時34分段階で「皆様の多大なるご支援により、第一目標であった【5,000名】を達成いたしました。開始当初は想像もできなかったほど多くの方々にご賛同いただき、心より感謝申し上げます」と報告。その上で「つきましては、本活動の第二目標を【10,000名】とさせていただきます。そして最終目標は変わらず、

満員の東京ドーム収容人数と同じ！！【43,500名】！！です」と目標を上方修正した。「阿部慎之助氏の復帰を願う声」が確かに存在していることを、最後まで届けてまいります。引き続き、ご賛同・ご協力のほどよろしくお願いいたします」とつづっている。

この署名活動には、新作映画「ゴジラ−0.0」（11月3日公開）の公開を控える、山崎貴監督（61）もXで賛意を示している。「阿部慎之助氏復帰を願う会」の投稿を引用する形で「僕は野球はてんで判らないんだけど、この事件はAIに惑わされる人類って意味でも、人間の力で元に戻さないといけない奴だと思う。何より、このままじゃ娘さんが深い傷を負うことになりそうだし。このオンライン署名に賛同をお願いします！」と呼びかけている。

阿部前監督は今回の騒動をめぐり26日に謝罪会見を開き、巨人の監督を辞任すると表明した。