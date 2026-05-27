モコモコ髪が大きくなって家から出られなくなる？「ふつう」ってなんだろう？ を考える、伊藤亜和のやさしい絵本『モプーはヘンダ』【書評】

モコモコ髪が大きくなって家から出られなくなる？「ふつう」ってなんだろう？ を考える、伊藤亜和のやさしい絵本『モプーはヘンダ』【書評】