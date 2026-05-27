テレビ朝日系のバラエティ番組『あのちゃんねる』での“嫌いな芸能人発言”をきっかけに同番組を“降板する”と宣言するまでの事態に発展しているあの（年齢非公表）。従来バラエティ番組で親しまれてきた”攻めた企画“のあり方も問われている。

発端となったのは『あのちゃんねる』の5月18日放送回。番組側から「ベッキーの次に嫌いな芸能人は？」と投げかけられ、あのは「鈴木紗理奈！」と答えたのだ。

すると鈴木紗理奈（48）本人が20日に更新したInstagramのストーリーズで《私が出てもない番組で 嫌いな芸人の名前は？という質問で 普通に鈴木紗理奈、とあるタレントさんに私の名前出されてた》《普通にショックやし、共演してない時に言うとか意味わからんし、それそのまま放送するスタッフも意味わからん》と反応。あのの名前や番組名こそ出さなかったが、『あのちゃんねる』は番組公式サイトで《鈴木紗理奈様に大変不快な思いをさせてしまい》と謝罪した。

「こうした企画は芸能人同士の“微妙な関係”が明らかになり、視聴者を楽しませる部分はあります。しかしあのちゃんがXで《企画や質問内容に抵抗しても、変わらず進んでいくことは過去にもありました》《今回の件も直前まで質問を伏せられ、もちろん特定の名前を出してやろう、など事前に用意できるわけもなく、僕含め出演者全員が変な汗をかきながら場を成立させようと答えました》とその内幕を明かしたように、番組制作の姿勢自体が問題視されることとなりました」

と語るのはテレビ局関係者。

「こうした“攻めた企画”が完全になくなることはないと思います。ただ、今は数秒だけ切り抜かれて拡散されることを前提に番組を作らなければいけない時代。制作側も、質問内容を事前に共有したりタレントのNGラインを丁寧に確認したり、実名トークは収録後にチェックしたりなど、“出演者保護”をより厳格にせざるを得なくなっていくでしょう。“過度な暴露を誘導する”という昔ながらの演出は通用しなくなるはずです」（テレビ局関係者）

今回の一件で、制作側もアップデートされるといいが……。