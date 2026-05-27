ほっともっと、人気「アジフライのりタル弁当」復活　新作“しょうが焼きコンボ”も登場

全国の「ほっともっと」2,423店舗で6月3日、昨年好評だった“新のり弁”「アジフライのりタル弁当」が復活する。あわせて、新商品「アジフライ＆しょうが焼き弁当」も発売する。

販売ラインアップは、「アジフライのりタル弁当」が税込550円から、「アジフライ＆しょうが焼き弁当」が税込670円から。さらに、単品惣菜「アジフライ」（税込180円）も販売する。

アジフライのりタル弁当

〈昨年好評の“新のり弁”が再登場〉

昨年、期間限定メニューとして販売し好評を博した「アジフライのりタル弁当」が再登場となる。

「アジフライのりタル弁当」は、ごはんの上におかか昆布とのりを敷き、ふっくらとした食感とボリューム感が特徴の大きなアジフライを盛り付けた一品。ちくわ天なども添え、“のり弁”ならではの満足感ある内容に仕上げた。

別添のタルタルソースをかけることで、アジフライの旨みがより引き立ち、ごはんが進む味わいを楽しめるという。

〈しょうが焼きとのコンボメニューが新登場〉

今年は新たに、「アジフライ＆しょうが焼き弁当」もラインアップに加わる。

【画像4点はこちら】ほっともっと「アジフライ＆しょうが焼き弁当」など

ハーフサイズのしょうが焼きの上にアジフライを盛り付けた、食べ応えのあるコンボメニュー。アジフライとしょうが焼きを一度に楽しめる、ボリューム感のある弁当に仕上げた。

また、好みに合わせて追加できる単品惣菜「アジフライ」も販売する。

〈販売ラインアップ（価格はすべて税込）〉

◆アジフライのりタル弁当

550円〜

◆アジフライ＆しょうが焼き弁当

670円〜

◆単品惣菜 アジフライ

180円

※価格は地域・店舗によって異なる

※一部店舗では商品内容が異なる場合がある