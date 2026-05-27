ほっともっと、人気「アジフライのりタル弁当」復活 新作“しょうが焼きコンボ”も登場
全国の「ほっともっと」2,423店舗で6月3日、昨年好評だった“新のり弁”「アジフライのりタル弁当」が復活する。あわせて、新商品「アジフライ＆しょうが焼き弁当」も発売する。
販売ラインアップは、「アジフライのりタル弁当」が税込550円から、「アジフライ＆しょうが焼き弁当」が税込670円から。さらに、単品惣菜「アジフライ」（税込180円）も販売する。
アジフライのりタル弁当
昨年、期間限定メニューとして販売し好評を博した「アジフライのりタル弁当」が再登場となる。
「アジフライのりタル弁当」は、ごはんの上におかか昆布とのりを敷き、ふっくらとした食感とボリューム感が特徴の大きなアジフライを盛り付けた一品。ちくわ天なども添え、“のり弁”ならではの満足感ある内容に仕上げた。
別添のタルタルソースをかけることで、アジフライの旨みがより引き立ち、ごはんが進む味わいを楽しめるという。〈しょうが焼きとのコンボメニューが新登場〉
今年は新たに、「アジフライ＆しょうが焼き弁当」もラインアップに加わる。
【画像4点はこちら】ほっともっと「アジフライ＆しょうが焼き弁当」など
ハーフサイズのしょうが焼きの上にアジフライを盛り付けた、食べ応えのあるコンボメニュー。アジフライとしょうが焼きを一度に楽しめる、ボリューム感のある弁当に仕上げた。
また、好みに合わせて追加できる単品惣菜「アジフライ」も販売する。〈販売ラインアップ（価格はすべて税込）〉
◆アジフライのりタル弁当
550円〜
◆アジフライ＆しょうが焼き弁当
670円〜
◆単品惣菜 アジフライ
180円
※価格は地域・店舗によって異なる
※一部店舗では商品内容が異なる場合がある