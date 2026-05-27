SUPER EIGHT、約2年ぶりのCD作品「ダンダーラ」リリース決定 タワレココラボカフェも開催
【モデルプレス＝2026/05/27】SUPER EIGHTが、8月5日にEP『ダンダーラ』を発売することが決定。併せて、タワーレコードカフェとのコラボカフェの開催も発表された。
【写真】SUPER EIGHT、“全身バニラ色”スーツ姿「品の良さが出てしまった」
今作は、来たる令和8年8月8日の“超八（スーパーエイト）の日”に向けて制作された作品。CD作品としては、2024年7月31日発売のアルバム『SUPER EIGHT』以来、約2年ぶりのリリースとなり、ファン待望の作品となっている。
今作には、現在放送中の第一興商『やっぱ、DAMやね！「やっぱ！？篇」』CMソング「ダンダーラ」に加え、2025年4月にデジタルリリースされた第一興商『やっぱ、DAMやね！』CMソング「ブチ★I GOT IT」を収録。新曲「ダンダーラ」は、SUPER EIGHTが贈る“令和のお祭りソング”の定番とも言える一曲。一度聴いたら忘れられないキャッチーなフレーズと、思わず口ずさみたくなる中毒性を兼ね備えた、みんなで歌って盛り上がれるお祭りソングに仕上がっている。
また、今作も豪華封入特典で展開。初回限定“超”盤、初回限定“八”盤には、それぞれ仕様の異なる“8”Pブックレットと3枚組トレカを封入。通常盤には“8”Pブックレットに加え、初回プレス分のみ、超八大入袋（ぽち袋サイズ）が付属する。今回も盛りだくさんのパッケージ内容となっており、その他収録内容の詳細は後日発表予定。全容は未だベールに包まれているものの、SUPER EIGHTの“今”を詰め込んだ、“E”ight“P”artyに期待が高まる内容となっている。
さらに、ファミクラストアオンライン限定販売となる“888”盤の発売も決定。20年以上の時を共に歩んできたEIGHTERへ向けて、記念すべき“8”づくしのアニバーサリーアイテムを届ける。“8”Pブックレットに加え、チェンジングジャケット写真を“8”枚封入。オリジナル“8”円玉ステッカーも付属し、“8.8.8”を存分に楽しめるスペシャル仕様となっている。加えて、“888”盤にはSUPER EIGHTから“E”IGHTERへの“P”resentとして、オリジナル封入グッズも同梱。ここでしか手に入らない特別アイテムも。“888”盤のその他収録内容の詳細は後日発表予定となっている。
なお、新曲「ダンダーラ」は、5月28日より各配信サービスにて配信スタート。配信を記念して、“SUPER EIGHTオリジナル画像”ダウンロードキャンペーンの実施も決定した。デザインは全3種となっており、ここでしか手に入らないスペシャルな画像となっている。
コラボカフェは「真夏の超八喫茶（スーパーエイトカフェ）〜∞月（はちがつ）のすべてをくだ祭!!!!!〜」と題し、“SUPER EIGHTと夏祭り”をテーマに展開される。カフェメニューには、「キング オブ”焼きそば”」や、「マジだぜ？君の八月の全てくれないか？かき氷」など、屋台気分を味わえるオリジナルフードとドリンクがラインナップ。店内も夏感溢れる装いとなり、SUPER EIGHTらしい遊び心のある楽しさ超満載の空間を展開予定。また、店内では新曲「ダンダーラ」にちなんだグッズをはじめ、この夏をSUPER EIGHTと楽しめるグッズの販売も決定。こちらの詳細も後日発表予定となっている。（modelpress編集部）
アーティスト／タイトル：SUPER EIGHT／『ダンダーラ』
発売日 ： 2026年8月5日
【収録内容／仕様】
初回限定“超”盤（CD+Blu-ray／DVD）
仕様：デジパック、4面8P蛇腹ブックレット、トレカ3枚組（詳細後日発表）
CD全4曲：ダンダーラ／ブチ★I GOT IT／タイトル未定新曲1／タイトル未定新曲2
BD／DVD：「ダンダーラ」Music Clip＋Making 、「ブチ★I GOT IT」Music Clip＋Making
初回限定“八”盤（CD+Blu-ray／DVD）
仕様：デジパック、中綴じ8Pブックレット、トレカ3枚組（詳細後日発表）
CD全5曲：ダンダーラ／ブチ★I GOT IT／タイトル未定新曲1／タイトル未定新曲2／タイトル未定新曲3
BD／DVD：タイトル未定新曲1 Music Clip＋Making
通常盤（CD）
仕様：中綴じ8Pブックレット 初回プレス分のみ：超八大入袋（ぽち袋サイズ）
CD全7曲：ダンダーラ／ブチ★I GOT IT／タイトル未定新曲1／タイトル未定新曲2／タイトル未定新曲4／オリジナルカラオケ2曲含む
ファミクラストア オンライン限定“888”盤（CD+封入特典：ORIGINAL GOODS）
仕様：ワンピースボックス仕様、蛇腹4面8Pブックレット、チェンジングジャケット8枚、8円玉ステッカー、
SUPER EIGHTオリジナルグッズ（オリジナル福福シール／特製超めじるし？！チャーム）同梱
CD全7曲：ダンダーラ／ブチ★I GOT IT／タイトル未定新曲1／タイトル未定新曲2／タイトル未定新曲3／タイトル未定新曲4／ボーナストラック1曲収録
【Not Sponsored 記事】
【写真】SUPER EIGHT、“全身バニラ色”スーツ姿「品の良さが出てしまった」
◆SUPER EIGHT、EP「ダンダーラ」リリース決定
今作は、来たる令和8年8月8日の“超八（スーパーエイト）の日”に向けて制作された作品。CD作品としては、2024年7月31日発売のアルバム『SUPER EIGHT』以来、約2年ぶりのリリースとなり、ファン待望の作品となっている。
また、今作も豪華封入特典で展開。初回限定“超”盤、初回限定“八”盤には、それぞれ仕様の異なる“8”Pブックレットと3枚組トレカを封入。通常盤には“8”Pブックレットに加え、初回プレス分のみ、超八大入袋（ぽち袋サイズ）が付属する。今回も盛りだくさんのパッケージ内容となっており、その他収録内容の詳細は後日発表予定。全容は未だベールに包まれているものの、SUPER EIGHTの“今”を詰め込んだ、“E”ight“P”artyに期待が高まる内容となっている。
さらに、ファミクラストアオンライン限定販売となる“888”盤の発売も決定。20年以上の時を共に歩んできたEIGHTERへ向けて、記念すべき“8”づくしのアニバーサリーアイテムを届ける。“8”Pブックレットに加え、チェンジングジャケット写真を“8”枚封入。オリジナル“8”円玉ステッカーも付属し、“8.8.8”を存分に楽しめるスペシャル仕様となっている。加えて、“888”盤にはSUPER EIGHTから“E”IGHTERへの“P”resentとして、オリジナル封入グッズも同梱。ここでしか手に入らない特別アイテムも。“888”盤のその他収録内容の詳細は後日発表予定となっている。
なお、新曲「ダンダーラ」は、5月28日より各配信サービスにて配信スタート。配信を記念して、“SUPER EIGHTオリジナル画像”ダウンロードキャンペーンの実施も決定した。デザインは全3種となっており、ここでしか手に入らないスペシャルな画像となっている。
◆SUPER EIGHT、コラボカフェ開催決定
コラボカフェは「真夏の超八喫茶（スーパーエイトカフェ）〜∞月（はちがつ）のすべてをくだ祭!!!!!〜」と題し、“SUPER EIGHTと夏祭り”をテーマに展開される。カフェメニューには、「キング オブ”焼きそば”」や、「マジだぜ？君の八月の全てくれないか？かき氷」など、屋台気分を味わえるオリジナルフードとドリンクがラインナップ。店内も夏感溢れる装いとなり、SUPER EIGHTらしい遊び心のある楽しさ超満載の空間を展開予定。また、店内では新曲「ダンダーラ」にちなんだグッズをはじめ、この夏をSUPER EIGHTと楽しめるグッズの販売も決定。こちらの詳細も後日発表予定となっている。（modelpress編集部）
◆商品概要
アーティスト／タイトル：SUPER EIGHT／『ダンダーラ』
発売日 ： 2026年8月5日
【収録内容／仕様】
初回限定“超”盤（CD+Blu-ray／DVD）
仕様：デジパック、4面8P蛇腹ブックレット、トレカ3枚組（詳細後日発表）
CD全4曲：ダンダーラ／ブチ★I GOT IT／タイトル未定新曲1／タイトル未定新曲2
BD／DVD：「ダンダーラ」Music Clip＋Making 、「ブチ★I GOT IT」Music Clip＋Making
初回限定“八”盤（CD+Blu-ray／DVD）
仕様：デジパック、中綴じ8Pブックレット、トレカ3枚組（詳細後日発表）
CD全5曲：ダンダーラ／ブチ★I GOT IT／タイトル未定新曲1／タイトル未定新曲2／タイトル未定新曲3
BD／DVD：タイトル未定新曲1 Music Clip＋Making
通常盤（CD）
仕様：中綴じ8Pブックレット 初回プレス分のみ：超八大入袋（ぽち袋サイズ）
CD全7曲：ダンダーラ／ブチ★I GOT IT／タイトル未定新曲1／タイトル未定新曲2／タイトル未定新曲4／オリジナルカラオケ2曲含む
ファミクラストア オンライン限定“888”盤（CD+封入特典：ORIGINAL GOODS）
仕様：ワンピースボックス仕様、蛇腹4面8Pブックレット、チェンジングジャケット8枚、8円玉ステッカー、
SUPER EIGHTオリジナルグッズ（オリジナル福福シール／特製超めじるし？！チャーム）同梱
CD全7曲：ダンダーラ／ブチ★I GOT IT／タイトル未定新曲1／タイトル未定新曲2／タイトル未定新曲3／タイトル未定新曲4／ボーナストラック1曲収録
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