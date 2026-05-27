【不二家×サンリオ】限定商品が続々登場　「サンリオフェス2026」コラボ、ポムポムプリン30周年 特別コラボも

不二家のドーナツ専門店「ペコちゃんmilkyドーナツ」は、5月25日、人気イベント「サンリオフェス2026」とのコラボ商品「SANRIO FES milkyサンデー」を発売した。

サンリオキャラクターズをイメージしたゼリーやプリンにソフトクリームを合わせたもので、全10種類。ポムポムプリンやハローキティ、シナモロールなどをモチーフにした。価格は各税込600円。

横浜「MARK IS みなとみらい店」と「横浜ワールドポーターズ店」の2店舗限定で販売する。6月27日･28日に開催される「サンリオフェス2026」会場では販売しない。期間限定で、6月末ごろまでの販売を予定している。

また6月1日には、2026年に30周年を迎えたポムポムプリンとのコラボ商品2品を、店舗やネット予約受付サイトで展開する。

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〈「SANRIO FES milkyサンデー」概要〉

ぷるぷる食感のゼリーやプリンに、不二家の一部店舗で販売中の濃厚なコク･ミルク感が味わえる「プレミアムmilkyソフトクリーム」を合わせ、チョコアタッチメントを飾って仕上げた。

「ポムポムプリン」のベースにはカスタードプリンを使用し、「ハローキティ」や「マイメロディ」はピーチゼリーを用いた。キャラクターごとのフレーバーは以下の通り。

■フレーバー

【カスタードプリン】

･ポムポムプリン(チョコアタッチメント:星型チョコ)

【パイナップルゼリー】

･シナモロール(花型チョコ)

･ハンギョドン(星型チョコ)

･タキシードサム(リボン型チョコ)

･あひるのペックル(花型チョコ)

【コーヒーゼリー】

･ポチャッコ(星型チョコ)

･クロミ(ハート型チョコ)

【ピーチゼリー】

･ハローキティ(リボン型チョコ)

･マイメロディ(ハート型チョコ)

･リトルツインスターズ(星型チョコ)

■販売概要

期間: 2026年5月25日(月)から6月末ごろまで

価格: 各税込600円

販売場所: 「ペコちゃんmilkyドーナツ」 MARK IS みなとみらい店/ 横浜ワールドポーターズ店の2店舗限定

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〈ポムポムプリン30周年、特別コラボも展開〉

6月1日には、2026年に30周年を迎えたポムポムプリンとのコラボ商品2品を展開する。

全国の「ペコちゃんmilkyドーナツ」とカフェ業態「ペコちゃんmilkyタイム」で、「ポムっと一息♪プリンツインクリームドーナツ」を販売。不二家洋菓子店ネット予約受付サイト「FUJIYA-Sweets.com」で、「ポムっと一息♪なかよしプリンタルト」を取り扱う。

◆「ポムっと一息♪プリンツインクリームドーナツ」

ふわもち食感のドーナツ生地に、プリン風クリームとカラメルクリームの2種のクリームを詰めて仕上げた。「ペコちゃんmilkyドーナツ」と「ペコちゃんmilkyタイム」で発売する。数量限定で販売し、なくなり次第終了。

発売日:2026年6月1日(月)

価格:税込286円

※数量限定でなくなり次第終了。

◆「ポムっと一息♪なかよしプリンタルト」

不二家洋菓子店ネット予約受付サイト「FUJIYA-Sweets.com」のみで取り扱い、6月1日に予約を開始する。店頭受け取りと配送のいずれかを選択でき、店頭では販売しない。配送の場合は、別途送料一律税込1,100円がかかる。こちらも数量限定で、予定数量に達した時点で予約終了。

ポムポムプリンをイメージしたプリン風クリームとカスタードムースを使用したタルト。トレードマークのこげ茶色のベレー帽は、マカロンコックを用いた(別添で提供)。タルトのサイズは直径約145mm。ポムポムプリンとペコちゃんを描いたアクリルチャームが付く。

予約開始日: 2026年6月1日(月)

価格: 税込3,900円

※配送の場合は別途送料一律税込1,100円。

※一部離島など配送できない地域がある。

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