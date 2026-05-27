背番号が発表されたサッカーW杯メンバー

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　日本サッカー協会は２７日、６月１１日に開幕するサッカーの北中米Ｗ杯に臨む２６人の代表選手の背番号を発表した。

　１０番は堂安律が背負い、ケガで欠場となった三笘が背負ってきた７番は川崎時代の後輩でもある田中碧が継承する。久保建英は８番、最年少の後藤啓介が９番を付ける。

　背番号は以下の通り。

　▼ＧＫ

２３　早川友基（鹿島）

１２　大迫敬介（広島）

１　　鈴木彩艶（パルマ）

　▼ＤＦ

５　　長友佑都（ＦＣ東京）

３　　谷口彰悟（シントトロイデン）

４　　板倉滉（アヤックス）

１６　　渡辺剛（フェイエノールト）

２２　　冨安健洋（アヤックス）

２１　伊藤洋輝（バイエルン）

２０　　瀬古歩夢（ルアーブル）

２　菅原由勢（ブレーメン）

２５　鈴木淳之介（コペンハーゲン）

　▼ＭＦ／ＦＷ

６　　遠藤航（リバプール）

１４　伊東純也（ゲンク）

１５　鎌田大地（クリスタルパレス）

１９　小川航基（ＮＥＣ）

１１　前田大然（セルティック）

１０　堂安律（フランクフルト）

１８　上田綺世（フェイエノールト）

７　　田中碧（リーズ）

１３　中村敬斗（Ｓランス）

２４　佐野海舟（マインツ）

８　　久保建英（Ｒソシエダード）

１７　鈴木唯人（フライブルク）

２６　塩貝健人（ウォルフスブルク）

９　　後藤啓介（シントトロイデン）