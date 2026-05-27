【Ｗ杯】日本代表２６人の背番号発表！ 堂安律が１０番、久保建英は８番 欠場三笘の「７」は田中碧が継承…最年少の後藤啓介は「９」【背番号一覧】
日本サッカー協会は２７日、６月１１日に開幕するサッカーの北中米Ｗ杯に臨む２６人の代表選手の背番号を発表した。
１０番は堂安律が背負い、ケガで欠場となった三笘が背負ってきた７番は川崎時代の後輩でもある田中碧が継承する。久保建英は８番、最年少の後藤啓介が９番を付ける。
背番号は以下の通り。
▼ＧＫ
２３ 早川友基（鹿島）
１２ 大迫敬介（広島）
１ 鈴木彩艶（パルマ）
▼ＤＦ
５ 長友佑都（ＦＣ東京）
３ 谷口彰悟（シントトロイデン）
４ 板倉滉（アヤックス）
１６ 渡辺剛（フェイエノールト）
２２ 冨安健洋（アヤックス）
２１ 伊藤洋輝（バイエルン）
２０ 瀬古歩夢（ルアーブル）
２ 菅原由勢（ブレーメン）
２５ 鈴木淳之介（コペンハーゲン）
▼ＭＦ／ＦＷ
６ 遠藤航（リバプール）
１４ 伊東純也（ゲンク）
１５ 鎌田大地（クリスタルパレス）
１９ 小川航基（ＮＥＣ）
１１ 前田大然（セルティック）
１０ 堂安律（フランクフルト）
１８ 上田綺世（フェイエノールト）
７ 田中碧（リーズ）
１３ 中村敬斗（Ｓランス）
２４ 佐野海舟（マインツ）
８ 久保建英（Ｒソシエダード）
１７ 鈴木唯人（フライブルク）
２６ 塩貝健人（ウォルフスブルク）
９ 後藤啓介（シントトロイデン）