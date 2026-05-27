雲南省昆明市にある木水花野生キノコ取引センターで、ライブ配信でキノコを販売する業者。（昆明＝新華社記者／王賢思）

【新華社昆明5月27日】中国雲南省では5月に入って以来、野生のキノコが市場に出回るようになっている。昆明市にある木水花野生キノコ取引センターには、オオシロアリタケやヤマドリタケ（ポルチーニ）など旬のキノコが所狭しと並んでいる。同センター市場部責任者の翟占世（てき・せんせい）氏によると、現在の1日当たりの取引量は約1トンに上るという。

同省では2753種もの野生キノコが確認されており、うち食用キノコは900種類を超える。同地特有の標高の劇的な高低差によって熱帯から寒帯までの異なる気候帯が同じ地域内に垂直に現れる「立体気候」と複雑な地形が豊かな山の恵みをもたらしている。その土地の有利な条件に依拠して生活する伝統が独自の食文化を作り上げてきた。

かつて雲南料理は長きにわたりローカルフードという位置付けにとどまっていた。しかし、ここ数年で急速に全国へ広がり、海外進出も視野に入ってきた。

雲南省麗江市にある店の野生キノコ火鍋。（昆明＝新華社記者／王賢思）

鶏肉を油で炒め蒸し煮にする「油燜鶏」や特製の小鍋で米麺を煮上げる「小鍋米線」、新鮮なきのこをぜいたくに使用する「野生キノコ火鍋」といった雲南の名物料理が、今では北京、上海、杭州などの大都市の商業エリアでよく見られるようになった。

油やトウガラシを多用する四川料理や湖南料理などとは異なり、雲南料理は食材本来の味を強調する。その酸味の多くは、酸木瓜（ボケの実）やツリートマトなどの天然の食材から抽出され、辛みの中に植物の香りがある。旨味は多くがキノコ類や食材そのものからきている。そのため、雲南料理は異なる文化的背景を持つ人々の間でも高い適用性を持つ。

ますます多くの消費者にとって、雲南料理は自然に寄り添い、多様な文化が融合したライフスタイルの象徴となっている。

銅鍋を使ったヤマドリタケ（ポルチーニ）の炊き込みご飯。（昆明＝新華社配信）

業界関係者の分析によると、雲南料理のブームは決して偶然ではない。ここ数年雲南旅行の人気が高まり続け、地元料理に対する幅広い認知が蓄積されてきた。同時に雲南料理は健康、自然、多様な食体験という現在の消費トレンドにもぴたりとはまっているという。

政策面でも今年3月、同省の商務庁など9部門が22項目の施策を打ち出し、名物料理の「過橋米線」や「野生キノコ火鍋」など特色ブランド創出を推進。クーポンの発行や雲南料理の調理専門人材の育成などを通じて、産業の標準化、ブランド化を支援している。（記者/王賢思）