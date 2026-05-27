読売テレビの佐藤佳奈アナウンサー（29）が27日、インスタグラムを更新。7月31日をもって同局を退社すると発表した。

佐藤アナは「いつもあたたかく見守ってくださっている皆さまへご報告です」と切り出すと、「私佐藤佳奈は、7月31日をもって読売テレビを退社いたします。新しい道に進むことを決めました」と報告。「あたたかい場所で、信頼できる仲間と出会い、たくさんの挑戦をさせていただき、本当に幸せな7年間でした」と同局に感謝を述べた。

今後については「お伝えできるタイミングで改めてご報告させていただきます」とし、同局のアナウンサーとしての仕事は29日放送の「音動楽√」とした。

また、podcast番組「酒のさかなにショコっとどうぞ」は7月31日の最終回まで放送を続ける。

佐藤アナは千葉県出身で慶大法学部卒。愛称は「さかなちゃん」。AKB48のオーディションに合格するも学業優先のために辞退した過去がある。19年、同局に入社し、「朝生ワイド す・またん」「情報ライブ ミヤネ屋」などに出演。同局の看板アナの一人として活躍してきた。