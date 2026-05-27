タレント・中山秀征（58）の妻で元宝塚歌劇団星組トップ娘役の白城あやか（58）が127日、自身のインスタグラムを更新。イギリス留学中の四男の卒業式に出席したことを報告した。

中山とともに四男が留学するロンドンを訪れていることを明かしていた白城。「タァーさんの#卒業式」と夫婦で卒業式に参列したことを報告し、四男とのハグショットなどをアップ。

そのうえで「Artを専攻していて最後の学期も作品作りに励みました」と四男の専攻も明かした白城。「よく頑張ったね」とねぎらい、「私の後ろ姿を描いてくれました」と自身がモデルとなった四男制作の絵画も公開。「嬉しすぎる」と感激いっぱいにつづった。

中山も自身のインスタグラムで卒業式参列を明かしていた。

中山と白城は1998年に結婚。4人の息子がおり、長男の翔貴と脩悟は俳優として活動しており、脩悟は今年3月に大学卒業を報告していた。以前、三男と四男は英国に留学していることを明かしていた。

この投稿に、フォロワーからも祝福の声とともに「素晴らしい才能ですね 後ろ姿もそっくり」「スゴイ才能！似てるし」「幸せそう」「才能の塊」「あやかさんがモデルの絵が素敵」「そっくりで上手」などの声が寄せられている。