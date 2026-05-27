「ホワイトソックス３−５ツインズ」（２６日、シカゴ）

ホワイトソックスの村上宗隆内野手が２点を追う八回に同点の１９号２ランを放った。直前にチャンスメークしたのはメジャーに昇格したばかりの西田陸浮内野手。日本人コンビの同点劇に本拠地は熱狂に包まれた。

八回先頭の第３打席に入った西田。難敵のツインズ・ライアンが投じたカウント１ストライクからの２球目、内角高めのスイーパーを執念で左前に落とした。

初回以来となる先頭打者の出塁で反撃の機運が高まると、１死後、村上が右翼席にたたき込んだ。ホームベースでは西田が腰を９０度に曲げて深々と村上にお辞儀。そして歓喜のタッチをかわした。スタンドも大興奮で熱狂に包まれた。

日本人コンビが演出した同点劇に、ファンも「素晴らしすぎる」「西田陸浮がホームプレートでお辞儀をしてお迎えする姿が、日本らしくて良かった」「西田が出て村上のホームランで追いつくおよそ理想的な展開」とも沸き返った。

試合は延長戦に突入。延長十回には西田が２死一、二塁から鮮やかなレーザービームを見せて２試合連続の補殺を記録。勝ち越しのピンチを阻止し、絶叫しながらベンチへ戻った。その裏、１死一、三塁とサヨナラの絶好機で村上が放った強烈な打球は一塁手の正面に。これを一塁走者がライナーアウトと勘違いしてベースに戻ってしまい、併殺打となってしまった。

十一回に３点を勝ち越しされ、マイドロスのタイムリーで反撃するも及ばず。延長戦の末に敗れ、勝率５割に逆戻りとなった。