もしも年金暮らしの親に「お金が足りない」と泣きつかれたら……。「助けてあげたい」という気持ちになる人も少なくないのではないでしょうか。しかし、自身の老後資金やわが子の教育費など、親ばかりに援助を続けるわけにもいかず悩ましいところです。70代両親と46歳娘の事例をもとに、「親への金銭援助」で気をつけておきたいポイントと、老後陥りがちな思わぬ破産リスクをみていきます。

貯金3,000万円でも足りない？…母の“SOS”を心配

ユウコさん（仮名・46歳）は、夫と高校生・中学生の子ども2人との4人家族、横浜市内の分譲マンションに暮らしています。世帯年収は900万円（夫800万円／ユウコさん100万円）です。

下の子が中学生となり、子育てにかかる負担が少し減ってきたことから、ユウコさんは「そろそろ扶養を抜けて働く時間を増やしたい」と思うようになりました。

働いた分は教育費や生活費に回したいと考えているものの、その願望は簡単には叶えられそうにありません。

というのも、ユウコさんは実家の母親からたびたび「お金が足りない」と援助を求められていたからです。

年金月27万円で、なぜ生活が厳しいの？

両親はともに70代前半です。夫婦で約27万円の年金を受給しており、このほか3,000万円の預貯金があるはずでした。

さらに、持ち家で家賃はかからず、ともに健康。医療費がかかっているわけでもありません。一般的にみれば、比較的ゆとりがある家計です。それでも母親は、会うたびに「生活が厳しい」と口にします。

最初のうちは、「どうせ一回きりだろう」といわれるがままに援助に応じていたユウコさんでしたが、何度もお願いされるうち、疑問が湧いてきました。

「年金が27万円あって、家も貯金もあるのに……どうして足りないんだろう？」

子どもたちの教育費や自分たちの老後資金のことを考えると、このままの頻度で援助を続けることは難しい状況です。モヤモヤが募ったユウコさんは、意を決して実家に帰省し、家計の内訳を確認することにしました。

「節約を意識している」と口をそろえる両親だが…

確認してみると、毎月の支出は下記のような状況でした。

・食費（外食費込）：12万円

・水道光熱費：2万5,000円

・通信費：2万円

・保険料：2万円

・美容、被服費：3万円

・趣味、娯楽費：3万円

・交際費：1万5,000円

・日用品、その他：4万円

・税金・社会保険料：約3万円

合計……約33万円

年金収入が27万円であるのに対し、支出は合計で約33万円。つまり、毎月6万円ほどの赤字です。

グルメな2人は頻繁に外食に出かけ、スマホも大手キャリアのまま。上記以外にも、海外旅行に毎年行っているほか、冠婚葬祭などの臨時の出費もあるようです。父親は現役時代、年収が1,000万円ほどあったため、当時の生活スタイルをそのまま維持しているようでした。

両親は「節約を意識している」と口をそろえるものの、ユウコさんからみると両親は節約どころか、浪費しているのにその自覚がまるでないように思えました。

また、どうやら両親のいう節約は、「買うか迷ったらなるべく買わないようにする」「貯金にはあまり手をつけない」という程度のよう。

「貯金は万が一のために残しておきたい」という思いから、支出を見直すことよりも「貯金を守ること」が優先されていたようです。

ユウコさんは、両親のあまりに自分本位な考え方に絶望したといいます。

「自分たちの貯金には手をつけずに、娘に援助を求めるんだ……ウチの親、終わってるわ」

いますぐ破綻する状態にはないが…

総務省の「2025年（令和7年）家計調査報告」によると、65歳以上の夫婦のみの無職世帯において、消費支出は平均約26万4,000円、食費の平均は約7万9,000円となっています。

ユウコさんの両親の場合、支出は月約33万円と平均より多いものの、約3,000万円の預貯金があります。したがって、家計としては「いますぐ破綻する状態」ではありません。

とはいえ、年金生活に入ると、基本的に収入が増えることはあまりありません。生活水準を変えなければ、家計は徐々に苦しくなっていきます。ユウコさんの両親の問題は、収入が減ったことではなく、収入に合わせて生活水準を調整できていないことです。

老後の家計では、「生活を維持できるよう計画的に使うこと」が重要となります。こうした場合、子どもに援助をお願いする前に、支出の見直しが必要です。特に優先順位が高いのが、毎月必ず発生する固定費でしょう。

ユウコさんが“終わっている親”のためにしたこと

親の家計状況がわかったユウコさんは、援助を続けるか否かを決める前に、両親と一緒に固定費を見直すことにしました。

・外食の頻度を減らす

・スマホを大手キャリアから格安SIMへ変更する

・加入中の保険を整理する

こうした対策を行えば、月3万円ほど改善できそうです。

さらに、徐々に被服費や趣味・娯楽費に上限を設け、旅行の回数を調整するなど、変動費も整理し、ユウコさんに頼らずとも毎月の赤字を防ぐ仕組みを作ることにしました。

援助より先に“家計の可視化”を

「親を助けたい」という気持ちから簡単に援助してしまうと、両親の家計は「援助ありきの収支」が固定化してしまいます。親の援助要請の理由が不透明な場合や頻度が多すぎる場合には、家計を一緒に確認し、改善計画を立てたうえで援助額を決めるなど、無条件の支援をしないことが大切です。

「現役時代は高収入だった」「年金収入が十分にある」など、一見すると家計に問題がなさそうでも、生活水準を下げられなければ家計は簡単に赤字になります。

援助する前に支出を見直し、貯金をどう使っていくべきかを一緒に考えることも、子ども世代ができる重要なサポートといえるのではないでしょうか。

石川 亜希子

CFP