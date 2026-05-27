7歳の少女にとっての"理想の母親像"がSNS上で大きな注目を集めている。「義母が教えてくれた、近所のスーパーに掲示されてるおかあさん（私）が想像以上で一旦整理させてほしい」と一枚の絵を紹介したのは神戸市在住、エステサロン勤務のEMIさん。



【写真】ヘソ出しルックで、ウインクするママ

胸に布を巻いただけのような露出度の高い服を着て、ウインクしながら舌を出す女性のイラスト。そして「ママはギャルです。もちろん私もギャルです。インスタしています！」という謎のPRの文言…。



EMIさんはこのイラストを見て、実像とはかけ離れた自分の姿に驚愕したのだという。



EMIさんにお話を聞いた。



ーーこの絵が貼られているのを知った時のご心境は？



EMI：義理の母が LINEで知らせてくれ、想像以上にパリピで露出度の高いギャルで、ご近所さんや親しいママさんにも見られているかもしれないと思うと、面白かった反面、複雑な気持ちにもなりました。



娘が一生懸命描いた絵は親として本当にうれしく、貴重な思い出となりました。



ーー絵についてお嬢さんとはなにかお話されましたか？



EMI：聞いたら「こんなママが理想だから」と言っていました。



ーーご投稿に対し大きな反響がありました。



EMI：私の心情を誰かに共感いただきたく投稿したものでしたが、ここまで反響をいただけると思っておらず驚きました。娘の絵を一緒に笑い喜んでくださる方が多く、温かいコメントばかりでとても嬉しかったです。



◇ ◇



SNSユーザーたちから



「作画も気になるところですが『インスタしてます！』『ママはギャルです。もちろん私もギャルです』という謎アピールで堪えきれなかったwww」

「ヤバいw今壁の薄いビジホに泊まってるのにコメ欄開いてしまった！！笑い声抑えてるから余計に薄気味悪い中年ババアの笑い声が漏れ出てないか心配」



など数々の驚きの声が寄せられた今回の投稿。



EMIさんは大阪生野区北巽駅前のエステサロンで勤務しながら、SNSではお嬢さんやご両親など個性的な家族との日常や、推し活について情報発信中。ユニークかつ気づきのある投稿であふれているので、ご興味ある方はぜひThreadsやnoteなどチェックしていただきたい。



（まいどなニュース特約・中将 タカノリ）