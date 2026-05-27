実用性を重視する層から懸念の声も

2025年10月の「ジャパンモビリティショー2025」で世界初公開された「カローラコンセプト」は、大きな注目を集めました。

トヨタの国民的クルマであるカローラが、2026年10月に迎える誕生60周年を前に、その未来像を示唆したからです。このコンセプトモデルを基に、次期カローラがどのような進化を遂げるのかを紐解いていきます。

【画像】超カッコイイ！ これがトヨタ「新カローラ」です！（34枚）

コンセプトモデルが公開されると、SNSやインターネット上では「これが本当にカローラなの!?」や「プリウスより未来感がある」といった驚きと称賛の声が相次ぎました。

その理由は、これまでのカローラのイメージを覆す、スポーティで洗練されたスタイリングにあります。特にフロントマスクには、近年のクラウンやプリウスにも採用されているトヨタのデザイン言語「ハンマーヘッド」が取り入れられ、シャープなLEDヘッドライトと相まって、ワイドで低重心なフォルムを強く印象付けています。

サイドから見た姿も、空力性能を意識した滑らかなルーフラインが特徴的で、セダンだけでなくステーションワゴンの「カローラツーリング」やハッチバックの「カローラスポーツ」といった、カローラシリーズの多様なボディ形式への展開を予感させる美しいプロポーションです。

しかし、すべての人がこの変化を歓迎しているわけではありません。長年カローラを日常の足として利用してきたユーザーからは、「車高が低すぎて日常の使い勝手（段差など）が心配」や「デザインはいいけど、カローラらしい取り回しの良いサイズ感に収まるのか？」といった、実用性を重視する意見も根強く聞かれます。また、その先進的なスタイリングに対して、「現行型プリウスが出た時のように、最初は驚きが先行して好みがはっきり分かれそう」と冷静に受け止める声も少なくありません。

デザイン面だけでなく、中身も大幅な進化が期待されています。パワートレインについては、トヨタが開発中の次世代1.5リッター直列4気筒エンジンと、最新のハイブリッドシステムが組み合わせられる可能性が高いと見られています。これにより、従来モデルを上回る燃費効率と力強い走行性能の両立が図られるでしょう。

さらに、時代の要請に応えるプラグインハイブリッド（PHEV）モデルの拡充や、将来的にはバッテリーEV（BEV）仕様の追加も検討されていると考えられます。

内装や機能面でも進化は著しいものとなりそうです。コンセプトモデルが示唆したように、インパネ中央にはより大型化されたインフォテインメントディスプレイが配置され、最新のコネクティッド機能やAI技術を応用した直感的な音声操作システムが標準で備わることが予想されます。

安全性能においても、最新世代の「トヨタセーフティセンス」が搭載される見込みです。自転車や歩行者の検知能力、交差点での右左折時の対応能力がさらに向上し、国民的クルマとしての安全基準を新たな高みへと引き上げることになります。

1966年の初代登場から、カローラは常に時代のニーズを反映し、世界中の人々の暮らしに寄り添ってきました。2025年に提示されたコンセプトモデルは、環境性能やデジタル化といった現代的な課題に応えながら、クルマが持つ本来の魅力である走る楽しさや所有する喜びを追求するトヨタの姿勢を示しています。

2026年5月12日には現行モデルの改良型とカローラ ツーリング 特別仕様車「ACTIVE SPORT 60周年記念仕様」などが発売されたことから、全面刷新は2027年以降になる可能性もあります。伝統と革新の間で、次期カローラがどのような答えを提示するのか、その登場が待たれます。