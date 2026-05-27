【台風情報】週末～週明けに沖縄に接近 台風6号(チャンミー)発生 このあとの勢力と進路を詳しく 最大瞬間風速50メートル予想 今後の全国の天気を画像で 気象庁
■台風6号(チャンミー)
2026年5月27日10時30分発表 気象庁
27日9時の実況
種別 台風
大きさ -
強さ -
存在地域 カロリン諸島
中心位置 北緯8度30分 (8.5度)
東経136度35分 (136.6度)
進行方向、速さ 西北西 25 km/h (14 kt)
中心気圧 1000 hPa
中心付近の最大風速 18 m/s (35 kt)
最大瞬間風速 25 m/s (50 kt)
15m/s以上の強風域 南西側 440 km (240 NM)
北東側 330 km (180 NM)
28日9時の予報
種別 台風
強さ -
存在地域 フィリピンの東
予報円の中心 北緯12度10分 (12.2度)
東経136度10分 (136.2度)
進行方向、速さ 北 15 km/h (9 kt)
中心気圧 998 hPa
中心付近の最大風速 20 m/s (40 kt)
最大瞬間風速 30 m/s (60 kt)
予報円の半径 130 km (70 NM)
29日9時の予報
種別 台風
強さ -
存在地域 フィリピンの東
予報円の中心 北緯15度00分 (15.0度)
東経134度20分 (134.3度)
進行方向、速さ 北北西 15 km/h (8 kt)
中心気圧 990 hPa
中心付近の最大風速 25 m/s (50 kt)
最大瞬間風速 35 m/s (70 kt)
予報円の半径 165 km (90 NM)
30日9時の予報
種別 台風
強さ -
存在地域 フィリピンの東
予報円の中心 北緯17度30分 (17.5度)
東経131度40分 (131.7度)
進行方向、速さ 北西 15 km/h (9 kt)
中心気圧 975 hPa
中心付近の最大風速 30 m/s (60 kt)
最大瞬間風速 45 m/s (85 kt)
予報円の半径 210 km (115 NM)
暴風警戒域 全域 320 km (175 NM)
31日9時の予報
種別 台風
強さ 強い
存在地域 沖縄の南
予報円の中心 北緯20度30分 (20.5度)
東経129度40分 (129.7度)
進行方向、速さ 北北西 15 km/h (9 kt)
中心気圧 970 hPa
中心付近の最大風速 35 m/s (65 kt)
最大瞬間風速 50 m/s (95 kt)
予報円の半径 220 km (120 NM)
暴風警戒域 全域 350 km (190 NM)
1日9時の予報
種別 台風
強さ 強い
存在地域 沖縄の南
予報円の中心 北緯23度40分 (23.7度)
東経128度55分 (128.9度)
進行方向、速さ 北 15 km/h (8 kt)
中心気圧 965 hPa
中心付近の最大風速 35 m/s (70 kt)
最大瞬間風速 50 m/s (100 kt)
予報円の半径 300 km (160 NM)
暴風警戒域 全域 440 km (240 NM)
■全国の今後の天気を地方ごとに（画像）
画像はTBS NEWS DIG Powered by JNNより
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