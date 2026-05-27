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■台風6号(チャンミー)

【画像】台風進路、今後の全国の天気

2026年5月27日10時30分発表　気象庁

27日9時の実況
種別    台風
大きさ    -
強さ    -
存在地域    カロリン諸島
中心位置    北緯8度30分 (8.5度)
東経136度35分 (136.6度)
進行方向、速さ    西北西 25 km/h (14 kt)
中心気圧    1000 hPa
中心付近の最大風速    18 m/s (35 kt)
最大瞬間風速    25 m/s (50 kt)
15m/s以上の強風域    南西側 440 km (240 NM)
北東側 330 km (180 NM)

28日9時の予報
種別    台風
強さ    -
存在地域    フィリピンの東
予報円の中心    北緯12度10分 (12.2度)
東経136度10分 (136.2度)
進行方向、速さ    北 15 km/h (9 kt)
中心気圧    998 hPa
中心付近の最大風速    20 m/s (40 kt)
最大瞬間風速    30 m/s (60 kt)
予報円の半径    130 km (70 NM)

29日9時の予報
種別    台風
強さ    -
存在地域    フィリピンの東
予報円の中心    北緯15度00分 (15.0度)
東経134度20分 (134.3度)
進行方向、速さ    北北西 15 km/h (8 kt)
中心気圧    990 hPa
中心付近の最大風速    25 m/s (50 kt)
最大瞬間風速    35 m/s (70 kt)
予報円の半径    165 km (90 NM)

30日9時の予報
種別    台風
強さ    -
存在地域    フィリピンの東
予報円の中心    北緯17度30分 (17.5度)
東経131度40分 (131.7度)
進行方向、速さ    北西 15 km/h (9 kt)
中心気圧    975 hPa
中心付近の最大風速    30 m/s (60 kt)
最大瞬間風速    45 m/s (85 kt)
予報円の半径    210 km (115 NM)
暴風警戒域    全域 320 km (175 NM)

31日9時の予報
種別    台風
強さ    強い
存在地域    沖縄の南
予報円の中心    北緯20度30分 (20.5度)
東経129度40分 (129.7度)
進行方向、速さ    北北西 15 km/h (9 kt)
中心気圧    970 hPa
中心付近の最大風速    35 m/s (65 kt)
最大瞬間風速    50 m/s (95 kt)
予報円の半径    220 km (120 NM)
暴風警戒域    全域 350 km (190 NM)

1日9時の予報
種別    台風
強さ    強い
存在地域    沖縄の南
予報円の中心    北緯23度40分 (23.7度)
東経128度55分 (128.9度)
進行方向、速さ    北 15 km/h (8 kt)
中心気圧    965 hPa
中心付近の最大風速    35 m/s (70 kt)
最大瞬間風速    50 m/s (100 kt)
予報円の半径    300 km (160 NM)
暴風警戒域    全域 440 km (240 NM)
 

■全国の今後の天気を地方ごとに（画像）

画像はTBS NEWS DIG Powered by JNNより

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