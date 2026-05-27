なんてものが落ちてやがる…！ 坂道で眠る猫の足止めトラップが可愛すぎた

今回紹介したいのは、ニコニコ動画に投稿された『【注意】坂道の途中で猫が寝てる → 可愛すぎて通れない件』という感動猫動画さんの動画です。

長い下り坂の途中、寝ている猫ちゃんがいました。

「ニャ〜ン」と声を掛けられ、思わず足を止めて猫を撫ではじめる投稿者さん。

撫でられて気持ち良さそうな猫ちゃんはクルリと向きを変えます。反対側も撫でてね、ということのようです。

投稿者さんが撫でる手を離して見守っていると、猫ちゃんはクルッと回ると大きな伸びを披露。

なんとも気持ち良さそうな様子に癒やされます。

さらに、もう一度寝返りを打った猫ちゃんは、前足で投稿者さんの靴をタッチ。

これには思わず手を伸ばし、再び猫を撫でてしまう投稿者さん。

名残惜しいですが、いつまでもここで足を止めているわけにはいきません。さよならを告げるようにトントンしてから離れます。

しかし、この坂道のすぐ先には、もう1匹の猫ちゃんが寝ているのでした。再び足止めされてしまう投稿者さんの姿が目に浮かびます。

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