なんてものが落ちてやがる…！ 坂道で眠る猫の足止めトラップが可愛すぎた
今回紹介したいのは、ニコニコ動画に投稿された『【注意】坂道の途中で猫が寝てる → 可愛すぎて通れない件』という感動猫動画さんの動画です。
長い下り坂の途中、寝ている猫ちゃんがいました。
「ニャ〜ン」と声を掛けられ、思わず足を止めて猫を撫ではじめる投稿者さん。
撫でられて気持ち良さそうな猫ちゃんはクルリと向きを変えます。反対側も撫でてね、ということのようです。
投稿者さんが撫でる手を離して見守っていると、猫ちゃんはクルッと回ると大きな伸びを披露。
なんとも気持ち良さそうな様子に癒やされます。
さらに、もう一度寝返りを打った猫ちゃんは、前足で投稿者さんの靴をタッチ。
これには思わず手を伸ばし、再び猫を撫でてしまう投稿者さん。
名残惜しいですが、いつまでもここで足を止めているわけにはいきません。さよならを告げるようにトントンしてから離れます。
しかし、この坂道のすぐ先には、もう1匹の猫ちゃんが寝ているのでした。再び足止めされてしまう投稿者さんの姿が目に浮かびます。
視聴者のコメント
・なんてものが落ちてやがる…！
・なんというトラップ
・猫！撫でずにはいられないッ！
・足止めトラップ
・あーこういう猫になりたい
・安定の声までかわいい