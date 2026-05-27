お笑いコンビ「スリムクラブ」の真栄田賢（50）が27日までに自身のX（旧ツイッター）を更新。新幹線のシート倒しを巡り、「女性が正しくて僕が悪いのでしょうか」と問い掛けた。

「以前、新幹線で、後ろのおばさんに、シート倒していいですか？と聞いて『ダメ』と言われた話をしましたが。今日はニュータイプが」と切り出し、「新幹線で後ろの席の60代くらいの女性に『シート倒してもよろしいでしょうか？』と聞いたら、『いいわよ』と」許可をもらった出来事について記した。

真栄田は、女性の「いいわよ」という言葉を受け「少し気難しそうだなと」と気にしつつも、「どうしても寝たかったので」とシートをMAXに倒したという。すると女性に「ちょっと！そこまで倒したら、私の権利が無くなるじゃない！」とキレられたという。

そこで「権利？」と思いながら、「あ、はい」と10分の3くらい戻したところ、「まだよ！」と言われ、「結局、10分の7で納得されました」と顛末（てんまつ）をつづった。そして、最後に「僕は新幹線不平等条約だと思いますが、女性が正しくて僕が悪いのでしょうか」とフォロワーらに問い掛けた。