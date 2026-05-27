■MLB ホワイトソックスーツインズ（日本時間27日、レート・フィールド）

ホワイトソックスの村上宗隆（26）が本拠地のツインズ戦で“2番・一塁”でスタメン出場、8回の第4打席に2試合連続となる19号ホームラン。リーグトップを独走、この日、2本のホームランで18号に追いついたY.アルバレス（アストロズ）に1本差をつけた。

前日26日は村上がリーグトップの18号、メジャー昇格初スタメンの西田陸浮（25）もメジャー初安打を放ち、チームも逆転で貯金を“1”に戻した。ア・リーグ中地区の2位、3位対決、ツインズの先発は21年東京五輪野球アメリカ代表、昨季13勝のJ.ライアン（29）。

村上は1回の第1打席は空振り三振、4回の第2打席はレフトフライ、6回の第3打席はセカンドゴロ、そして、8回の第4打席、軽く振りぬくと、打球はスタンドへ一直線、今季3度目となる2試合連続の19号ホームラン。5月は7本目となり、NPB時代を含め8年連続20本塁打に王手をかけた。

2018年、ルーキーだった大谷翔平は9月7日に19号と、村上は約3か月早く到達した。シーズン57本ペースと、ルーキーでの本塁打量産への期待がさらに高まり、19本で単独で歴代2位、大谷がマークしたルーキー日本選手最多本塁打の22本まであと3本に迫った。

